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18.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021

“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Общество
18.05.2021 13:06

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»

В число победителей VI Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2021» включен ежегодник входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», почти 40 российских компаний представили 70 проектов в 10-ти различных номинациях конкурса корпоративных календарей. Пять из них награждены в высшей номинации «Лучший корпоративный календарь». Гран-при завоевал  календарь МТЗ «Трансмаш» «100 лет управляя скоростью». На первом месте – проект Объединенной судостроительной корпорации из Москвы «Жемчужины морей». Календарь Челябинского цинкового завода занял третье место в номинации «Высокий уровень решения HR-задач». Издание продолжило концепцию книги «ЧЦЗ. Монологи о главном». В его основу легли личные истории двенадцати сотрудников предприятия: главным элементом композиции стали производственные портреты. Снимки дополняют емкие афористичные высказывания героев, в которых сконцентрировано отношение к родному предприятию и своей профессии.  



Авторитетные эксперты отметили рост нестандартных, ярких дизайнерских решений, одновременно точно визуализирующих смысловой фокус календаря, а также использование информационных технологий  и способов продвижения корпоративных календарей. Оценки жюри совпали и с мнением самих участников конкурса. По сложившейся традиции каждый из номинантов отмечал до четырех проектов соперников, которые, по его мнению, являются достойными претендентами на победу. Календарь ЧЦЗ вошел в число 12-ти лучших календарей этого рейтинга.

В 2019 году корпоративный календарь Челябинского цинкового завода «ZN в нашей жиZNи» занял третье место в номинации «Лучший корпоративный календарь» международного конкурса корпоративных СМИ «МедиаЛидер».

Челябинский цинковый завод
ЧЦЗ
Челябинск
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18.05.2021

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18.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.05.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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18.05.2021 13:11

180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:06

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:04

В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 12:31

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021 11:48

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.05.2021 11:22

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18.05.2021 11:19

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:18

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В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
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ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
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17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 22:19

Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:50

Текслер: Прошу всех быть осторожнее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:06

Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:04

Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 19:58

«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:49

Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:15

Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:00

Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:49

В выходные в Челябинской области аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:32

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 23:19

В субботу южноуральцев ждет необычная ночь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 17:26

Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:58

На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:34

Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:09

В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:31

ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:56

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:12

Промышленники Урала получат бесценный опыт в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:58

Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:41

В Кыштыме поезд насмерть сбил мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 15:03

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:59

В Миассе спасатели помогли «скорой» эвакуировать тяжело раненного пациента
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:25

Новый театр или новый зритель? Челябинский «Манекен» приглашает к беседе на эту тему
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 14:15

Экскурсовод из Сатки представляет свой проект на всероссийском конкурсе в Перми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:53

#БезПереплат: Мегафон дарит российским пенсионерам льготное подключение выгодного тарифа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:29

В Златоусте из-за технической накладки предпринимателю отдали в аренду чужую землю

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 13:14

Туристы из Челябинска, которых МЧС искало в горах Абхазии, вышли на связь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:22

В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 12:10

Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:45

В Челябинской области 13 мая – ясно и жарко
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:26

В Миассе на пожаре в частном доме погибли двое мужчин и женщина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 11:01

Жителей спросили, нужно ли Челябинску метро
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:57

В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате
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13.05.2021 10:47

В Златоусте на улице нашли боевой снаряд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:12

В финале чемпионата России по компьютерному спорту выступят двое южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:01

В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 10:00

В Челябинске грузовик сбил женщину и протащил ее по дороге несколько метров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 09:42

Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара 
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 21:22

В отношении полицейских из Челябинска, которые «сливали» информацию о покойниках, возбуждены уголовные дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:58

Магнитогорская библиотека обрела поэтическое имя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:31

В Шершневском лесничестве посадят деревья в память о погибших в Великую Отечественную

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:29

Южноуральцев приглашают провести Ночь музеев в Центре исторического наследия ЮУЖД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:25

В Челябинской области задержана банда мошенников со страховыми выплатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:19

В Челябинской области оборонявшаяся гадюка напугала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 16:08

Челябинцев приглашают на зарядку со звездой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:55

ВТБ: переводы через СБП обойдут карточные по популярности во 2 квартале 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:53

В Златоусте учащиеся техникума завербовались в «закладчики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:45

В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:25

В ближайшее время во всех школах Челябинской области будут проведены рейды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:24

В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 15:22

Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 14:47

Южноуралец незаконно застрелил девять косуль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:59

Как в Челябинской области обеспечивают безопасность учащихся в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:44

В Трехгорном после вмешательства прокуратуры вывезли мусор из дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:43

В Копейске накрыт наркопритон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 13:07

В Челябинске судят экс-директора волейбольного клуба «Динамо-Метар»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:50

Володин заявил о намерении разработать механизмы по ограничению использования пальмового масла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:46

В Копейске девочка получила травму глаза на сломанной детской площадке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:41

На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:39

Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:09

Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 12:01

В Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:55

Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:47

В Магнитогорске прошла краеведческая игра-викторина среди школьников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:34

В нацпарке «Зюраткуль» нашли останки человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:22

В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 11:19

СК начал проверку после выстрела в глаз ребенку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:49

Авиакомпания NordStar запустила рейс из Челябинска в Норильск

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:47

Десятки тысяч южноуральцев приняли участие в акции со свечами у Стены памяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:45

В Нагайбакском районе в аварии погиб ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 10:44

В Челябинской области иномарка протаранила дерево, водитель погиб

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:58

В среду в Челябинской области жарко и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:57

В Челябинской области стартовал месячник борьбы с кожными образованиями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:55

Несмотря на уход Яковлева: «Таганай» готов к высокому туристическому сезону
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:43

Общественники помогли многодетному отцу из Челябинска получить положенные ему выплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2021 09:36

Спешивший на пожар инспектор «Зигальги» по пути выловил из Юрюзани двух туристов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 21:16

В Челябинск вернулись тюльпаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 17:36

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:59

Челябинцу, разбившему стекло в поликлинике, назначили исправительные работы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:57

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:38

Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:36

В Полетаево водитель мопеда сбил собаку и погиб на месте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:02

В Челябинске второклассника госпитализировали после выстрела в голову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 15:00

Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с трагедией в школе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:45

В школе Казани в результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 – ранены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:32

Южноуральским поисковикам удалось найти останки еще двух бойцов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:31

В Челябинске из окна выпал восьмилетний мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 14:30

В деревне Шумаки, где в воде найдена ртуть, начали бурить новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.05.2021 13:54

На Куйбышева продолжаются восстановительные работы