Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»

В число победителей VI Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2021» включен ежегодник входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», почти 40 российских компаний представили 70 проектов в 10-ти различных номинациях конкурса корпоративных календарей. Пять из них награждены в высшей номинации «Лучший корпоративный календарь». Гран-при завоевал календарь МТЗ «Трансмаш» «100 лет управляя скоростью». На первом месте – проект Объединенной судостроительной корпорации из Москвы «Жемчужины морей». Календарь Челябинского цинкового завода занял третье место в номинации «Высокий уровень решения HR-задач». Издание продолжило концепцию книги «ЧЦЗ. Монологи о главном». В его основу легли личные истории двенадцати сотрудников предприятия: главным элементом композиции стали производственные портреты. Снимки дополняют емкие афористичные высказывания героев, в которых сконцентрировано отношение к родному предприятию и своей профессии.





Авторитетные эксперты отметили рост нестандартных, ярких дизайнерских решений, одновременно точно визуализирующих смысловой фокус календаря, а также использование информационных технологий и способов продвижения корпоративных календарей. Оценки жюри совпали и с мнением самих участников конкурса. По сложившейся традиции каждый из номинантов отмечал до четырех проектов соперников, которые, по его мнению, являются достойными претендентами на победу. Календарь ЧЦЗ вошел в число 12-ти лучших календарей этого рейтинга.



В 2019 году корпоративный календарь Челябинского цинкового завода «ZN в нашей жиZNи» занял третье место в номинации «Лучший корпоративный календарь» международного конкурса корпоративных СМИ «МедиаЛидер».