Корректировка границ Чебаркульского и Сосновского районов упростила жизнь жителям

Изменение границ Чебаркульского и Сосновского районов (Челябинская область) упростило жизнь жителям поселка Тактыбай. Селяне смогут гораздо проще решать свои насущные вопросы, а органам власти это позволит более предметно заниматься развитием населенного пункта.

Тактыбай, расположенный между Бишкильским сельским поселением и платформой 2060 километра, оказался на границе между двумя соседними районами. В поселке, где одна улица и одна дорога, проживают порядка 40 человек. Жители для решения своих насущных ездили в Бишкиль или Чебаркуль, так им было ближе и удобнее. Но в результате технической ошибки их территория географически была отнесена к Сосновскому району, что доставляло массу неудобств населению и трудностей местным властям.

«Из-за технической ошибки жители постоянно сталкивались с рядом проблем. Это регистрация земельных участков и недвижимости, подключение домовладений к электроснабжению, получение справок в органах социальной защиты. Так продолжалось достаточно долго», – рассказал глава Бишкильского сельского поселения Сергей Базунов.

Для решения проблемы надо было откорректировать границы муниципалитетов. Как пояснил исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Олег Гербер, исправление муниципальных границ помогает устранять выявляемые пересечения, пустоты и реестровые ошибки, решать вопросы подведомственности территории.

В июне на внеочередном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели вопрос о корректировке границ Чебаркульского и Сосновского районов. Муниципалитеты равноценно обменялись территориями. В Бишкильское сельское поселение Чебаркульского района включена вся территория населенного пункта Тактыбай и расположенное западнее СНТ «Оптимист» (общая площадь 28,03 гектара). При этом во владение Сосновского района передан земельный участок аналогичной площади (участок с восточной стороны п. Мирный включен в территорию Полетаевского сельского поселения).

По словам Сергея Базунова, теперь органы власти могут более предметно заниматься развитием Тактыбая, содержать дороги, уличное освещение, в зимнее время производить очистку улицы от снега».

«Определенность административных границ это, в первую очередь, ясность в вопросах подведомственности территории. И главное в этом вопросе – создать для жителей понятные условия владения, пользования и осуществления сделок с землей и другим имуществом, а также исключить спорные ситуации в связи с возможным наложением участков на смежных участках муниципальных границ, - отметил исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Олег Гербер. - В свою очередь, органы местного самоуправления могут эффективно планировать развитие своих территорий, формировать и предоставлять земельные участки, реализовывать перспективные проекты».

Отметим, Челябинская область входит в число пилотных регионов по реализации федерального проекта «Национальная система пространственных данных», в рамках которого по поручению президента России Владимира Путина необходимо обеспечить описание местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон, а также их внесение в Единый государственный реестр недвижимости.

Работа по корректировке границ муниципалитетов Челябинской области проводится депутатами регионального парламента совместно с министерством имущества области и органами местного самоуправления в рамках целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами».

За прошедшие пять месяцев 2023 года депутаты Законодательного Собрания приняли поправки в областные законы по корректировке границ пяти и состава семи муниципалитетов, в частности Еткульского, Октябрьского, Саткинского, Увельского и Троицкого районов. Для рассмотрения на ближайших заседаниях готовятся законопроекты по Катав-Ивановскому и Ашинскому районам.