Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов обратить внимание на начало покоса травы в городе и потребовала усилить работу по уборке мусора.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сказала сегодня, 16 мая, на аппаратном совещании в администрации.

«Обратите внимание на уборку мусора, чтобы к восьми утра его не было. Также прошу синхронизировать графики администрации города и районных администраций по покосу травы, чтобы ни на одном участке она не осталась нескошенной, - сказала Котова своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Добавим, сегодня города Челябинска работает 178 единиц техники. В уборке задействовано 537 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 103 единицы техники. В уборке задействовано 126 дорожных рабочих.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от грязи и мусора, мойка барьерного ограждения, покос травы. Информация о количестве техники и рабочих в дневное время поступает с учётом данных районных администраций.