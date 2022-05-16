16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
16.05.2022
Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
16.05.2022
Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом
16.05.2022
Челябинцев оставят без горячей воды
16.05.2022
Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей
Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах
25.04.2022
Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным
13.04.2022
Челябинцы бьют тревогу: рядом с детским домом «Аистенок» большая помойка и обретаются бомжи
11.04.2022
Наталья Котова отправила глав районов Челябинска на поиски проблемных урн
08.04.2022
Центр коммунального сервиса выплатил крупную сумму в федеральный бюджет
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022