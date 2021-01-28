Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

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Котова: Мы требуем, чтобы подрядчики брали дополнительную технику для уборки снега

Глава Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции для журналистов сказала, что с подрядными организациями, с которыми заключены муниципальные контракты по уборке улиц города, ведется постоянная работа. И если у них не хватает своей техники, то они должны за свой счет привлекать дополнительную.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что, к сожалению, не всегда получается снег убирать своевременно. Это связано в том числе и с перепадом температур.

«От семи до десяти тысяч тонн снега вывозится за сутки с улиц Челябинска. Мы ведем постоянные переговоры с подрядчиками, что, если у них не хватает своей техники, то пусть привлекают дополнительную», - сказала Наталья Котова.

Напомним, сегодня, 28 января, на улицах Челябинска работает 262 единицы техники: 37 КДМ, 88 МТЗ, 59 погрузчиков, 72 самосвала, 5 автогрейдеров, 1 экскаватор. В уборке задействовано 264 дорожных рабочих.



Производится механизированная и ручная очистки дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществляется вывоз снега.



Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в своей работе подрядчики, ответственные за состояние улично-дорожной сети, делают упор на ликвидацию колейности, наледи и очистку тротуаров.

Напомним, ранее заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил, как убирают от снега дворы. Компанию чиновнику составили руководители управляющих компаний.