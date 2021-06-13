Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска

Разбитые тротуары, прошлогодняя листва на газоне, переполненные урны и засохшие деревья – глава Челябинска Наталья Котова посмотрела, как работают ее подчиненные в районах.

Объезд районов южноуральской столицы градоначальница, как и обещала на последнем аппаратном совещании в мэрии, начала в День России, 12-го июня. Первым делом она оценила обстановку в Центральном районе, констатировав, что не везде скошена трава, не все газоны прополоты.

Затем Котова заехала на Тополиную аллею, обнаружив в сквере сухие кустарники – у Натальи Котовой появились вопросы к районному главе Виктору Ереклинцеву.

Потом Котова отправилась на городской пляж, где в тот день было немноголюдно, и посетила сквер студотрядов, заметив там репейник, портящий общую картину благоустройства.

Поделиться

«Жительница Центрального района пожаловалась на разбитый тротуар возле её дома. Комитет дорожного хозяйства получил поручение выехать на проспект Ленина, 28-Б», - сообщили в администрации города.

В Советском районе, в сквере у фонтана, Наталья Петровна обнаружила прошлогоднюю листву на газоне и задалась вопросом: «Почему она это видит, а ее подчиненные – нет».

Металлический забор между домом профсоюзов и городским садом имени Пушкина она поручила демонтировать. По мнению мэра, парк должен быть доступней.

На улице Сулимова оказалась не скошена трава. Проезд - разбит, контейнерная площадка не убрана. Жители пожаловались на отсутствие благоустройства. Глава Челябинска дала поручение разобраться.

Далее в ходе ревизии Наталья Котова побывала на улице Монакова, где посреди тротуара появилась труба. Жители жаловались ей на это в Инстаграм. Прораб уточнил, что труба временная - нужно немного потерпеть.

Сегодня, 13-го июня, глава города отправилась с инспекцией в Ленинский район – по свободному маршруту, но с обязательным посещением мест, на которые жалуются жители.

«Вдоль Копейского шоссе стоит высокая трава. Улица Гранитная - глава района рассказал о проблемном подрядчике. В среду в районе начнёт работать новый и всё уберёт. Работы по благоустройству сквера «Сигнал» Наталья Котова поручает закончить к первому августа. На пруду «Девичьи слёзы» фонтан работает, жители загорают. В целом ощущение полного порядка», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Тракторозаводский район встретил главу города участками нескошенной травы и переполненными урнами на некоторых остановках по улице Героев Танкограда. На Бродокалмакском тракте были обнаружены засохшие деревья. Защитный экран вдоль дороги оказался поврежден. Ответственные лица узнали от мэра по телефону, что новая стела со стороны аэропорта уже требует ремонта.

Также сегодня Наталья Котова проинспектировала Металлургический район. Жители улицы Сталеваров, на которую заехала мэр, хорошо погуляли, отмечая День России - об этом можно судить было по беспорядку вокруг. Глава города поручила главу района Сергея Кочеткова задать соответствующие вопросы (почему не убрано) УК «Доверие», а после доложить ей.

Посетила градоначальница и участок, где планировали строить аптеку - здесь, возле Центрального клуба, будет сквер, благоустройство которого завершится первого июля.

На улице Байкальской Наталья Петровна увидела «убитый» тротуар, дав поручение КДХ отремонтировать его - по нему ходят в школу дети. Не понравилось главе и то, что на бульваре Металлургов не кошена трава.

Завтра, 14-го июня, мэр продолжит свою инспекцию - неохваченными остались Калининский и Курчатовский районы. На аппаратном совещании 15-го июня главы районных администраций Челябинска услышат, что думает об их работе Наталья Котова.