Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение дорожникам особое внимание уделить очистке от снега и наледи пешеходные тротуары.

Как сказала сегодня, 31 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска Наталья Котова, в ближайшие дни ожидается потепление. Это время нужно максимально использовать для уборки улично-дорожной сети.

«Уделите внимание уборке пешеходных тротуаров. Видно, что работа ведется, но не везде. Есть проблемные участки, к примеру, Кировка. И вывоз снега также нужно контролировать», - сказала Котова.

«За неделю в УЖХК города поступило 374 обращений от горожан. Большинство из них связаны с плохой уборкой снега и наледи», - добавил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Сегодня обсудили с подрядчиками конкретные графики на эту неделю. Начнем очистку и вывозку снега. Планы будем корректировать в зависимости от ситуации с администрациями районов», - ответил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Чиновник также добавил, что на прошедшей неделе с дорог и улиц Челябинска на снегосвалку было вывезено более 75 тысяч тонн снега. За плохую уборку улиц и дорог им выдано 24 предписания (с начала года 130). Сумма штрафов превысила два с половиной миллиона рублей.