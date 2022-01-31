31.01.2022
Южноуральцев приглашают отдохнуть на свежем воздухе
31.01.2022
Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам
31.01.2022
В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме
31.01.2022
В Челябинске два недостроя продадут с торгов
31.01.2022
ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
31.01.2022
В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам
31.01.2022
В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
24.01.2022
В Челябинске подрядчики увеличили количество самосвалов для вывоза снега
24.01.2022
В Челябинске коммерческие организации перекидывают снег со своих парковок во дворы
19.01.2022
Жезлом по снежным кучам
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022