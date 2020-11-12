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Котова отменила Новый год

Общество
Сегодня, 15:44
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Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска отметила Наталья Котова отменила проведение традиционной новогодней елки главы города. Это связано со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

«Проводить традиционную елку главы города в этом году мы не планируем. Причина – пандемия коронавируса», - сказал Владимир Сафонов.

Напомним, традиция собирать самых отличившихся выпускников начальных классов челябинских школ, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, существует уже более 15 лет. За эти годы более пяти тысяч ребят стали гостями главной городской елки. Ребята получают подарки и наслаждаются новогодним представлением.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Новый год
Наталья Котова
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