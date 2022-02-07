Котова озаботилась отловом бездомных животных

Глава Челябинска Наталья Котова поручила отработать возможность большего отлова бродячих животных. Такое поручение она дала сегодня, седьмого февраля на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании сообщил, что в городе заключен контракт на отлов и содержание бездомных животных.

«С начала года отловили порядка 30 собак. Всего в приюте сейчас находятся 50. Всего она рассчитан на 100 голов», - сказал Астахов.

Наталья Котова дала заключить еще один контракт и провести переговоры с владельцами частных приютов.