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Транспорт
07.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Котова озаботилась отловом бездомных животных

Глава Челябинска Наталья Котова поручила отработать возможность большего отлова бродячих животных. Такое поручение она дала сегодня, седьмого февраля на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании сообщил, что в городе заключен контракт на отлов и содержание бездомных животных.

«С начала года отловили порядка 30 собак. Всего в приюте сейчас находятся 50.  Всего она рассчитан на 100 голов», - сказал Астахов.

Наталья Котова дала заключить еще один контракт и провести переговоры с владельцами частных приютов.

Автор: Инна Шемаева
животные
Наталья Котова
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов пригласил горожан к участию в опр
07.02.2022

Сайт готов: Павел Крутолапов пригласил челябинцев к опросу по велосипедной теме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске снизилось количество выхода на линию троллейбусов. Проблема возникла из-за острой не
Транспорт
Транспорт
07.02.2022

Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад: за минувшие сутки было подтверж
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Коронавирус
07.02.2022

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти готовят план мероприятий по восстановлению освещения и текущему ремонту подзем
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Дороги
07.02.2022

Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На полигоне ТБО в Полетаево появится уникальное для Челябинской области производство по компостир
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Мусор
07.02.2022

Полетаевский полигон заявил о скором сокращении объемов захоронения мусора
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • +7 906-869-79-01
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СберПрайм+ — самая выгодная экосистемная подписка в стране

02.02.2022 16:56

В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку

02.02.2022 16:55

Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля