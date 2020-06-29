Котова попросила полицию помочь в поисках уклонистов от армии

Челябинск может провалить план по призыву в армию. По количеству молодых людей, отправленных на службу в вооруженные силы Российской Федерации план выполнен только на 47 процентов. Глава города Наталья Котова обратилась к полиции за помощью в поисках уклонистов.

О том, как в Челябинске идет отправка призывников в армию речь шла сегодня, 29 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Так, в Советском районе при наряде в 100 человек отправлено только 60. В Ленинском – 93, в Металлургическом – 56. А там государственное задание установлено на уровне 201 призывника. Еще хуже ситуация в Курчатовском районе. При плане отправить в армию 183 человека ряды военнослужащих пополнили только 33. Аналогичная ситуация в Калининском район. План – 178, отправлено – 46.

«Процент выполнения по городу очень низкий. Всего получается 47 процентов. У нас с вами за неделю нужно выполнить еще 50 процентов от государственного задания. У меня большая просьба к главам районов обеспечить взаимодействие с учреждениями профессионального образования, чтобы получить информацию о тех, кто потерял отсрочку в связи с отчислением. Начальнику управления здравоохранения дано поручение обеспечить беспрепятственное прохождение медицинского обследования призывников. А по линии полиции, я прошу качественно и своевременно обработать обращения военного комиссариата по тем, кто уклоняется от призыва. Глав районов прошу оказать им полное содействие и, может быть, с сотрудниками полиции пройтись по тем призывниками, которые уклоняются от службы в армии», - дала поручение Наталья Котова.

«В рамках вашего поручения примем во внимание и будем вместе с администрации районов помогать военкоматам», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

В весенний призыв 2020-го года, который завершится 15-го июля, Челябинск должен отправить на армейскую службу 770 человек.