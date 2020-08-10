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Котова поручила своим замам как следует подготовиться к проверкам Текслера

Общество
Сегодня, 12:28
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям как следует подготовиться к предстоящим проверкам главы региона Алексея Текслера.

Напомним, в минувшее воскресенье, девятого августа, губернатор побывал на объектах благоустройства Челябинска, работы на которых ведутся в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», поручив подрядчикам сдать все общественные пространства к десятому сентября.

«Алексей Текслер сказал, что будет продолжать такие поездки по Челябинску. Хочу обратить внимание всех своих заместителей: каждый, кто отвечает за конкретное направление деятельности, должен полностью взять все контракты на личный контроль. Это и дорожные контракты, и строительство объектов, и общественные пространства, в том числе наведение там порядка, содержание», - подчеркнула Наталья Котова.

Что касается общественных пространств, то на контроль градоначальница поручила взять и те территории, где благоустройство велось в предыдущие годы: в 2018-м и в 2019-м. Здесь к контролю за ситуацией, по словам мэра, необходимо подключиться и главам районов.

«Важно, что происходит с общественными пространствами сегодня и какие планы по их содержанию на следующий год. Нужно определиться, какие суммы мы будем закладывать в городском бюджете и бюджетах районов уже в этом году на дальнейшее содержание общественных территорий. Мало создать – нужно достойно содержать, чтобы через некоторое время они не приобрели другой вид – совсем не тот, который имели при сдаче. Такую картину мы наблюдаем в текущем году. Содержание сегодня не на том уровне, который должен быть», - подчеркнула Наталья Котова.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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