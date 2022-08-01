Котова поручила усилить контроль за кошением травы и ликвидации сухостоя

Глава Челябинска Наталья поручила активнее скосить траву и уделять внимание санитарной обрезке и ликвидации сухостойных аварийных деревьев вдоль дорог.

По результатам проведенной инвентаризации улично-дорожной сети, в целях обеспечения безопасности жителей города, на текущей неделе силами МБУ «Геоцентр» будут проводится работы по санитарной обрезке и ликвидации сухостойных аварийных деревьев вдоль дорог.

Данные работы будут проводится в Центральном районе – 7 деревьев, Советском районе - 47 деревьев, Тракторозаводском районе -35 деревьев, Ленинском районе – 56 деревьев и Металлургическом районе – 25 деревьев.