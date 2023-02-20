20.02.2023
Москва – Челябинск: «Невероятное путешествие Кристины»
20.02.2023
Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов
20.02.2023
Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами
20.02.2023
В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку
19.02.2023
Анонсы событий и мероприятий 20 февраля
19.02.2023
В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами
Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
06.02.2023
Как убираются улицы Челябинска
01.02.2023
Челябинский проспект Ленина в этом году ждет капитальный ремонт
19.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023