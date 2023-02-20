Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своим подчиненным продолжить обрабатывать опасные участки на тротуарах противогололедными материалами. Жалобы жителей на наледь продолжают поступать.

Об этом глава города сказала сегодня, 20 февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Котова попросила своего заместителя по дорожному хозяйству Андрея Ксензова обратить внимание на некоторые участки, которые не очищены от наледи.

«Продолжаем обрабатывать опасные участки противогололедными материалами. С учетом обещанных синоптиками снегопадов, прошу обеспечить работу подрядных организаций и управляющих компаний», - сказала Наталья Котова.

Сегодня на улицах города Челябинска работает 284 единицы техники. В уборке задействовано 536 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.

При возникновении нештатных ситуаций горожанам необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города Челябинска: +7 951 771-73-25.