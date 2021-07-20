20.07.2021
Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов
20.07.2021
В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе
20.07.2021
Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»
20.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 июля
20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов
20.07.2021
Глава Челябинска поблагодарила Сергея Антипова за поддержку садоводов
08.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
19.05.2021
Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
29.04.2021
В выходные начнут работу садовые маршруты в Челябинской области
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021