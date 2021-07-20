Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 20-го июля, подписала постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципалитета, прислушавшись к садоводам из СНТ «Любитель-1»: городские власти получили множество обращений от людей, обеспокоенных вероятностью застройки территории товарищества.

Публичные слушания по «Любителю-1» состоятся второго сентября в 13 часов 30 минут в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-А (с постановлением о назначении публичных слушаний можно ознакомиться здесь).

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, садовое некоммерческое товарищество «Любитель-1» расположено в границах улиц Игнатия Вандышева, проспекта Победы, Чайковского и Ижевской. Садоводы крайне обеспокоены тем, что их участки могут попасть в зону застройки иными объектами.

На публичные слушания второго сентября будут вынесены вопросы изменения для данной территории зон В.2.2 «Жилые территориальные зоны многоквартирных домов в 5 этажей и выше» и Б.1 «Многофункциональные общественно-деловые территориальные зоны» на территориальную зону А.2.1 «Природно-рекреационные территориальные зоны сохраняемых коллективных садов». Благодаря этому садоводы смогут больше не беспокоиться за свое товарищество.

Напомним, данный вопрос уже рассматривался в рамках разработки нового генерального плана города Челябинска в 2019 году, где было принято решение о сохранении функционального назначения всех СНТ по проспекту Победы (Калининский район).