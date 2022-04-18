Котова возмутилась нехваткой «ручников» в Челябинске

Глава Челябинска осталась недовольна уборкой улиц в Курчатовском и Калининском районах города. Ее возмутило то, что подрядчик выводит на работу слишком мало «ручников».

Проблему с нехваткой дорожных кадров Наталья Котова подняла сегодня, 18 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Не так много «ручников» работают в Курчатовском и Калининском районах. Что опять проблема с компанией «Строймеханизация»? – поинтересовалась градоначальница у своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова.

«Три штрафа выписаны сумму порядка 300 тысяч рублей «Строймеханизации». Проводим дополнительные беседы, будут организованы дополнительные выезды для контроля за работой подрядчика. Не хватает людей, нехватка кадров для уборки улиц», - сказал Ксензов.

«Поговорите с акционерами, Основные магистрали города должны быть убраны. В Ленинском и Металлургическом районах ситуация с уборкой нормальная, а в этих двух – нет», - добавила Котова.

Также на аппаратном совещании было отмечено, что в городе началась покраска перильных ограждений. Краска у подрядных организаций есть. Работы должны быть завершены до первого мая.

«В прошлом году ограждения красили до ноября. Так не пойдет!», - возмутилась Котова.