«Круг добра» помог юноше из Челябинской области с редким заболеванием

Фонд «Круг добра», созданный для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, помог юноше из Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, 17-летнему пациенту из Полетаево предоставили шесть упаковок уникального лекарства «Трикафта» стоимостью 10 миллионов рублей.

Препарат предназначен для детей с муковисцидозом - редким генетическим заболеванием, из-за которого в легких и органах пищеварения скапливается слизь.

«Нет ничего ценнее здоровья детей, и мы очень рады такому сотрудничеству. Благодаря фонду "Круг добра" мы смогли помочь двум маленьким пациентам Сосновского района с действительно сложными заболеваниями. Теперь они смогут полноценно радоваться жизни, - рассказал главный врач Районной больницы с. Долгодеревенское Дмитрий Киреев. - Надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет такие же положительные результаты».

В минздраве уточнили, юноша уже начал прием препарата под наблюдением врачей.

В Челябинской области в настоящее время проживает 247 детей с редкими орфанными заболеваниями, из них 107 ребят получают лечение за счет средств Фонда «Круг добра» (по 17 нозологиям).

Напомним, в январе 2021 года президент Владимир Путин подписал Указ о создании Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Он осуществляет закупку дорогостоящих препаратов, которые еще не зарегистрированы в России.