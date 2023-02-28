КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит целевое расходование бюджетных средств, направленных на обеспечение общественной безопасности.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия “Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на организацию и участие граждан и их объединений в обеспечении общественной безопасности”», - сообщает Telegram-канал КСП региона.

В 2022 году на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области» было направлено 80 миллионов рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 114,1 миллиона рублей.

Ревизоры проверят министерство общественной безопасности Челябинской области и общественные некоммерческие организации (добровольные народные дружины). Народные дружинники активно помогают полиции в борьбе с правонарушителями и поддержании общественного порядка.

Аудиторы проведут проверку целевого использования выделенных субсидий, а также выполнения условий соглашений.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.7.2).