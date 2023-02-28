28.02.2023
КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области
27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
03.02.2023
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
01.02.2023
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023