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11.07.2022

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11.07.2022

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добровольные народные дружины
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11.07.2022 16:47

Добровольные дружинники готовы днем и ночью помогать полиции Челябинска

В Челябинске продолжают возрождать добровольные народные дружины. Неравнодушные горожане в свободное от работы время помогают полицейским бороться с правонарушителями.

В обычной гражданской жизни они работают бухгалтерами, продавцами, машинистами, пекарями и руководителями организаций. После завершения рабочего дня «перевоплощаются» в народных дружинников и вместе с полицейскими отправляются искать нарушителей общественного порядка.

Анастасия трудится на челябинском кузнечно-прессовом заводе. После трудовой смены облачается в жилетку народного дружинника и встает в один ряд со стражами порядка.

«Мне очень нравится помогать, следить за порядком. Очень многому учишься у полицейских. В основном нарушители порядка не конфликтуют, но бывают разные «элементы» попадаются», - рассказывает Анастасия Быкова.

Перед выходом в рейд гражданским приходится в прямом смысле слова ощутить себя в «шкуре» полицейских. Поблажек нет. Обязательное построение, строгий инструктаж, раздача ориентировок и доведение оперативной информации о криминальной обстановке. У самих полицейских проверяют насколько они владеют боевыми приемами и помнят ли теорию (знание закона о полиции).

«Не забывайте, что при доставлении в дежурную часть нарушителя вы можете здесь находиться не более 20 минут, далее отправляетесь по вверенной вам территории», - напоминает на «разводе» дежурный.

Добровольные дружинники заступают на смену только с полицейскими. Весь маршрут только пеший. За несколько часов им приходиться пройти не один десяток километров. Нарушители есть везде. На этот раз полицейские с добровольными дружинниками отправились на пруд «Девичьи слезы» (Ленинский район). Компаний, которые распивают спиртные напитки, тут хоть отбавляй. Кто-то спокойно реагирует на появление стражей порядка и выкидывает спиртное, кто-то откровенно «быкует».

«И что, сижу и пью. Составьте на меня протокол. Не боюсь я вас», - заявляет парень, который находится в состоянии изрядного алкогольного опьянения.

Парня доставляют в участковый пункт полиции, где на него составлили протокол по статье 20.20 КоАП РФ - «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Кстати, с недопитой бутылкой он не хотел никак расставаться. При фиксировании административного правонарушения свидетелями как раз и выступили народные дружинники.

Это лишь один из примеров. На днях в Металлургическом районе Челябинска народные дружинники вместе с полицейскими помогли задержать вора мобильного телефона.

«Обратился парень, который сообщил, что девушка попросила у него сотовый телефон для срочного звонка. Получив его, она скрылась. Полицейские и народные дружинники задержали подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ -  «Мошенничество», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) полицейский совместно с представителем добровольной народной дружины спасли жизнь женщине. К ним обратился взволнованный мальчик, который сообщил, что услышал крики о помощи.

«Он рассказал, что катался на велосипеде в заброшенном парке и его остановили звуки, похожие на стоны, которые издавались от лежащих покрышек. Когда он подъехал поближе, то увидел, что в них застряла пожилая женщина, которая самостоятельно не может выбраться. Благодаря неравнодушие мальчика и помощи сотрудника добровольной дружины женщину удалось спасти», - рассказали в региональном полицейском главке.

Как выяснилось, женщина ушла из дома прогуляться. Зайдя в заброшенный парк, она решила присесть на покрышки, но по неосторожности провалилась в них. Ввиду возраста и состояния здоровья больше суток самостоятельно выбраться ей не удавалось. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

 «Очень ценная помощь добровольных дружинников. Они очень часто выступают свидетелями противоправных деяний, понятыми», - говорит врио начальника ОООП УМВД России по городу Челябинску Владимир Лосев.

Кто может стать народным дружинником? Согласно статье 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом, подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

Народным дружинникам, в соответствии со статьей 26 ФЗ №44, предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

Во время исполнения обязанностей народного дружинника гражданину предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы  продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших.

«Это же еще и денежный стимул, подработка, так называемая. Вроде это 200 рублей в час», - говорит добровольный дружинник Анастасия.

Напомним, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении ста миллионов рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.

Автор: Инна Шемаева
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добровольные народные дружины
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.07.2022 10:52

Безымянные оккупанты Донбасса нашли последнее пристанище

08.07.2022 09:46

Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы вошло в заключительную фазу

08.07.2022 09:31

Алексей Текслер наградил южноуральские семьи за любовь и верность

08.07.2022 09:25

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности

08.07.2022 09:18

В нацпарке «Зигальга» отметился одинокий старый волк

07.07.2022 22:03

Цель общая - нести красоту и мир. Сотрудничество Исторического музея Южного Урала и FIAP

07.07.2022 21:50

В День семьи, любви и верности Челябинск ждет множество ярких событий

07.07.2022 21:34

Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами

07.07.2022 21:22

Александр Лазарев подвел итоги работы фракции «ЕР» в Заксобрании региона

07.07.2022 20:33

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля

07.07.2022 19:02

Алексей Текслер обсудил серийное производство в Челябинске уникальных зарядных станций

07.07.2022 18:13

Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов

07.07.2022 17:57

Уроженец Украины «заминировал» авиабазу Шагол

07.07.2022 16:44

В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей

07.07.2022 16:26

Южноуральским предпринимателям открыли доступ к платформе по проверке соискателей и контрагентов

07.07.2022 15:56

Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК

07.07.2022 15:49

Суд постановил арестовать директора челябинского МУПа Илью Зарипова

07.07.2022 15:32

В День Петра и Февронии в Челябинскую область придет 30-градусная жара

07.07.2022 15:30

Жители Ленинского района радуются благоустройству площади перед бывшим ДК

07.07.2022 15:28

Политолог: Дело не в Джонсоне, а в кризисе британской государственности

07.07.2022 15:27

Онищенко: Биолаборатории США на Укрвине, к сожалению, факт, а не российская пропаганда

07.07.2022 15:14

Украинские военные в Лисичанске срывали бессильную злость на священниках

07.07.2022 14:59

Одобрено Хуснуллиным: Копейск получит чистую воду, озеро Курлады больше не будут загрязнять

07.07.2022 14:57

Цыгане атакуют людей на подступах к железнодорожному вокзалу Челябинска

07.07.2022 14:54

Текслер назвал гибель ребенка в ЖК «Привилегия» вопиющим случаем и заявил о начале проверки

07.07.2022 14:20

Оказалась в правильном месте: у сестры абитуриентки ЮУГМУ отошли воды в стенах вуза

07.07.2022 14:19

В поселке Мирный двое мужчин утонули, спасая лебедей из рыболовных сетей

07.07.2022 14:07

Сотрудники УФСБ задержали студента, заминировавшего «Гагарин-парк»

07.07.2022 13:52

Оператор №1 в России по покрытию и скорости мобильного интернета – это МегаФон

07.07.2022 13:04

Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время

07.07.2022 13:03

Челябинск заполонили поддельные пятитысячные купюры высокого качества

07.07.2022 13:02

Южноуральские аграрии собираются в Москву

07.07.2022 13:01

Полицейские Златоуста помогли поймать сбежавшую во время Сабантуя от хозяйки олениху

07.07.2022 12:59

На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века