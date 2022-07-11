Добровольные дружинники готовы днем и ночью помогать полиции Челябинска

В Челябинске продолжают возрождать добровольные народные дружины. Неравнодушные горожане в свободное от работы время помогают полицейским бороться с правонарушителями.

В обычной гражданской жизни они работают бухгалтерами, продавцами, машинистами, пекарями и руководителями организаций. После завершения рабочего дня «перевоплощаются» в народных дружинников и вместе с полицейскими отправляются искать нарушителей общественного порядка.

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Анастасия трудится на челябинском кузнечно-прессовом заводе. После трудовой смены облачается в жилетку народного дружинника и встает в один ряд со стражами порядка.

«Мне очень нравится помогать, следить за порядком. Очень многому учишься у полицейских. В основном нарушители порядка не конфликтуют, но бывают разные «элементы» попадаются», - рассказывает Анастасия Быкова.

Перед выходом в рейд гражданским приходится в прямом смысле слова ощутить себя в «шкуре» полицейских. Поблажек нет. Обязательное построение, строгий инструктаж, раздача ориентировок и доведение оперативной информации о криминальной обстановке. У самих полицейских проверяют насколько они владеют боевыми приемами и помнят ли теорию (знание закона о полиции).

«Не забывайте, что при доставлении в дежурную часть нарушителя вы можете здесь находиться не более 20 минут, далее отправляетесь по вверенной вам территории», - напоминает на «разводе» дежурный.

Добровольные дружинники заступают на смену только с полицейскими. Весь маршрут только пеший. За несколько часов им приходиться пройти не один десяток километров. Нарушители есть везде. На этот раз полицейские с добровольными дружинниками отправились на пруд «Девичьи слезы» (Ленинский район). Компаний, которые распивают спиртные напитки, тут хоть отбавляй. Кто-то спокойно реагирует на появление стражей порядка и выкидывает спиртное, кто-то откровенно «быкует».

«И что, сижу и пью. Составьте на меня протокол. Не боюсь я вас», - заявляет парень, который находится в состоянии изрядного алкогольного опьянения.

Парня доставляют в участковый пункт полиции, где на него составлили протокол по статье 20.20 КоАП РФ - «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Кстати, с недопитой бутылкой он не хотел никак расставаться. При фиксировании административного правонарушения свидетелями как раз и выступили народные дружинники.

Это лишь один из примеров. На днях в Металлургическом районе Челябинска народные дружинники вместе с полицейскими помогли задержать вора мобильного телефона.

«Обратился парень, который сообщил, что девушка попросила у него сотовый телефон для срочного звонка. Получив его, она скрылась. Полицейские и народные дружинники задержали подозреваемую. По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ - «Мошенничество», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) полицейский совместно с представителем добровольной народной дружины спасли жизнь женщине. К ним обратился взволнованный мальчик, который сообщил, что услышал крики о помощи.

«Он рассказал, что катался на велосипеде в заброшенном парке и его остановили звуки, похожие на стоны, которые издавались от лежащих покрышек. Когда он подъехал поближе, то увидел, что в них застряла пожилая женщина, которая самостоятельно не может выбраться. Благодаря неравнодушие мальчика и помощи сотрудника добровольной дружины женщину удалось спасти», - рассказали в региональном полицейском главке.

Как выяснилось, женщина ушла из дома прогуляться. Зайдя в заброшенный парк, она решила присесть на покрышки, но по неосторожности провалилась в них. Ввиду возраста и состояния здоровья больше суток самостоятельно выбраться ей не удавалось. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Очень ценная помощь добровольных дружинников. Они очень часто выступают свидетелями противоправных деяний, понятыми», - говорит врио начальника ОООП УМВД России по городу Челябинску Владимир Лосев.

Кто может стать народным дружинником? Согласно статье 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом, подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

Народным дружинникам, в соответствии со статьей 26 ФЗ №44, предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

Во время исполнения обязанностей народного дружинника гражданину предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших.

«Это же еще и денежный стимул, подработка, так называемая. Вроде это 200 рублей в час», - говорит добровольный дружинник Анастасия.

Напомним, в начале этого года главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков сообщил, что губернатор Алексей Текслер поддержал его начинание о выделении ста миллионов рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин.