В Челябинской области добровольцы активно помогают полицейским ловить преступников

В Челябинской области растет численность участников добровольных общественных дружин. Южноуральцы в свободное от работы время помогают полицейским в охране общественного порядка. Результат совместной работы – снижение уличной преступности.

Об этом рассказали на расширенной коллегии в региональном полицейском главке, которая состоялась накануне, 27 января.

«В течение года на охрану порядка регулярно заступали совместные патрульные группы полицейских и народных дружинников. Инициатива руководства областного главка, в том числе по внесению изменений и дополнений в государственные программы профилактики, была поддержана правительством региона. Положительное решение вопроса о дополнительном материальном стимулировании позволило мотивировать сознательную часть общества на участие в охране общественного порядка, увеличить не только численность членов добровольных народных дружин, но и их количество», - сообщил главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков.

В ежедневно сформированных совместных группах были задействованы 250 сотрудников и почти 500 представителей общественности. Как результат, уличная преступность снизилась на десять процентов, количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах, увеличилось более чем на 14%.

«В прошлом году добровольным народным дружинникам были назначены выплаты за счет средств областного бюджета. Сегодня в области работают 122 добровольные народные дружины и три общественных объединения правоохранительной направленности общей численностью почти две тысячи человек. Добровольцы и казаки помогли пресечь более десяти тысяч административных правонарушений, раскрыть 57 преступлений, задержать десять лиц, находящихся в розыске», - добавили в правительстве Челябинской области.

Напомним, согласно статье 14 Федерального закона от второго апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в народные дружины принимаются на добровольной основе граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников.

В народные дружины не могут быть приняты люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость, в отношении которых осуществляется уголовное преследование; ранее осужденные за умышленные преступления, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; страдающие психическими расстройствами; больные наркоманией или алкоголизмом; подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

Народным дружинникам, в соответствии со статьей 26 ФЗ№44, предусмотрены социальные гарантии (материальное стимулирование, льготы и компенсации).

Во время исполнения обязанностей народного дружинника гражданину предоставляются проездные билеты на все виды общественного транспорта городского, пригородного местного сообщения (за исключением такси) в пределах территории муниципального образования.

Народным дружинникам по месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней, а также может выплачиваться вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.