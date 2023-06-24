«Атомный выпускной» в Челябинске прошел спокойно, без происшествий

В Челябинске сегодня ночью, 24 июня, состоялся первый и очень масштабный «Атомный выпускной» для недавних одиннадцатиклассников всего Южного Урала.

Грандиозный праздник собрал в центральном парке имени Гагарина более шести тысяч человек: выпускников, родителей и педагогов.

Сотрудники полиции приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жителей и гостей областного центра.

Место проведения мероприятия заблаговременно обследовали с применением технических средств и служебных собак, было выставлено ограждение.

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, представители частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Содействие в обеспечении порядка оказывал член Общественного совета при ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Овсянников. Вход на территорию парка осуществлялся через контрольно-пропускные пункты.

Личный состав, задействованный в обеспечении охраны общественного порядка, был ориентирован на повышение бдительности, предотвращение и пресечение противоправных деяний, а также создание комфортных и безопасных условий для челябинцев и гостей столицы Южного Урала.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали сопровождение автобусов со школьниками.

«Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий, нарушений общественного правопорядка не допущено», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.