24.06.2023
В парке имени Гагарина во время движения открылась кабинка колеса обозрения
24.06.2023
В Челябинске в День молодежи открыли новое пространство для творчества
24.06.2023
Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания
24.06.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали шесть наград в Минске
24.06.2023
В Челябинске закрыли правый поворот с проспекта Ленина на Российскую
24.06.2023
В Саду Победы Челябинска открылась площадка для выгула и дрессировки собак
«Атомный выпускной» в Челябинске прошел спокойно, без происшествий
21.06.2023
В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
19.06.2023
В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений
06.06.2023
В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023