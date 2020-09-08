«Кванториум» открыл детям Еманжелинска мир высоких технологий и новых возможностей

Еманжелинск (Челябинская область) стал центром притяжения высоких технологий.

В рамках реализации национального проекта «Образование» вчера, седьмого сентября, здесь открылись сразу две инновационные площадки: мобильный технопарк «Кванториум» и новые точки дополнительного образования, чтобы дети могли получать актуальные знания по современным техническим направлениям, не выезжая из родного города.

Детский технопарк на колесах прибыл в еманжелинский Центр детского творчества «Радуга», открыв тем самым тур по малым городам и селам Южного Урала. А школа №16 стала территорией, где под руководством опытных наставников у ребят будут формироваться общие технические навыки и развиваться инженерное мышление.

Организаторы устроили настоящее праздничное представление для детей и их родителей - с танцами, аниматорами, интерактивными играми и полетом квадрокоптера.

Для воспитанников «Радуги» педагоги технопарка провели показательные мастер-классы - показали, как работают 3D-принтеры, обучили азам программирования, рассказали о дронах и познакомили с возможностями дополненной реальности. А для официальных гостей из Челябинска руководители школы №16 провели экскурсию по отремонтированным классам, оборудованным новыми техническими средствами.

Теперь сотни девчонок и мальчишек в Еманжелинском районе в рамках дополнительного образования смогут программировать, моделировать, конструировать, создавать беспилотные летательные аппараты.

По словам руководителя регионального центра технического творчества Владислава Халамова, Еманжелинский район - это территория с развитым производством.

Он отмечает, что «Мобильный кванториум» дает возможность привить детям из муниципалитетов любовь к техническому творчеству, сформировать у них инженерное мышление.

«Впоследствии ребята смогут продолжить изучение соответствующих направлений в вузах и сделать выбор в пользу работы на предприятиях своего города. Тем более, программа обучения «Мобильного кванториума» имеет непосредственную связь с реальным промышленным сектором. Старшеклассники будут работать на предприятиях, разрабатывать с ними совместные проекты и реализовывать свои знания и таланты на практике», - рассказал Владислав Халамов.