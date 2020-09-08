ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Кванториум» открыл детям Еманжелинска мир высоких технологий и новых возможностей

Фото: 
robo74.ru
Общество
Сегодня, 16:49
Размер текста

Еманжелинск (Челябинская область) стал центром притяжения высоких технологий.

В рамках реализации национального проекта «Образование» вчера, седьмого сентября, здесь открылись сразу две инновационные площадки: мобильный технопарк «Кванториум» и новые точки дополнительного образования, чтобы дети могли получать актуальные знания по современным техническим направлениям, не выезжая из родного города.

Детский технопарк на колесах прибыл в еманжелинский Центр детского творчества «Радуга», открыв тем самым тур по малым городам и селам Южного Урала. А школа №16 стала территорией, где под руководством опытных наставников у ребят будут формироваться общие технические навыки и развиваться инженерное мышление.

Организаторы устроили настоящее праздничное представление для детей и их родителей - с танцами, аниматорами, интерактивными играми и полетом квадрокоптера.

Для воспитанников «Радуги» педагоги технопарка провели показательные мастер-классы - показали, как работают 3D-принтеры, обучили азам программирования, рассказали о дронах и познакомили с возможностями дополненной реальности. А для официальных гостей из Челябинска руководители школы №16 провели экскурсию по отремонтированным классам, оборудованным новыми техническими средствами.

Теперь сотни девчонок и мальчишек в Еманжелинском районе в рамках дополнительного образования смогут программировать, моделировать, конструировать, создавать беспилотные летательные аппараты.

По словам руководителя регионального центра технического творчества Владислава Халамова, Еманжелинский район - это территория с развитым производством.

Он отмечает, что «Мобильный кванториум» дает возможность привить детям из муниципалитетов любовь к техническому творчеству, сформировать у них инженерное мышление.

«Впоследствии ребята смогут продолжить изучение соответствующих направлений в вузах и сделать выбор в пользу работы на предприятиях своего города. Тем более, программа обучения «Мобильного кванториума» имеет непосредственную связь с реальным промышленным сектором. Старшеклассники будут работать на предприятиях, разрабатывать с ними совместные проекты и реализовывать свои знания и таланты на практике», - рассказал Владислав Халамов.

 

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:08
За сутки скончались пять южноуральцев с коронавирусом из Челябинска и Сосновского района
Сегодня, 12:18
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Сегодня, 12:13
За сутки в Челябинской области выявлено 75 новых случаев ковида
Сегодня, 10:23
Лаборатория ЮУрГУ ведет разработку новых оптических технологий для создания квантового компьютера
Вчера, 22:28
ТНТ приглашает жителей Челябинска и Миасса на поиски сокровищ
Вчера, 17:48
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Вчера, 17:28
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября
Вчера, 16:54
Челябинских школьников и студентов бесплатно обучат самым модным профессиям
Вчера, 15:06
В южноуральском агроинженерном университете новый ректор
Вчера, 14:53
Алексей Текслер: Копейск подотстал в части развития своего городского пространства
Общество
Сегодня, 15:44
Девочек и мальчиков в Челябинской области впервые привьют от вируса папилломы человека
Федерация
Сегодня, 14:54
Минтруд подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2021 год
Новости
Сегодня, 17:29
Спорт
Копейчанин завоевал «золото» чемпионата России по кикбоксингу
Сегодня, 17:15
Общество
Концепцию магнитогорского «Притяжения» разработает российская компания Ascreen
Сегодня, 16:37
Культура
Челябинский театр рассказал об исполнителях главных партий в опере «Садко»
Сегодня, 16:19
Экономика
ВТБ выдал более одного триллиона рублей розничных кредитов
Сегодня, 16:13
Федерация
Россиян предупредили о скачке цен на растительное масло
Материалы рубрики
Сегодня, 17:15
Общество
Концепцию магнитогорского «Притяжения» разработает российская компания Ascreen
Сегодня, 13:50
Общество
Юная челябинка стала стипендиаткой правительства РФ
Сегодня, 12:18
Общество
Компания «Интерсвязь» открывает выход в высокоскоростной Интернет жителям отдаленных районов Челябинской области
Сегодня, 10:23
Общество
Лаборатория ЮУрГУ ведет разработку новых оптических технологий для создания квантового компьютера
Вчера, 17:48
Общество
Наталья Котова проконтролирует завершение обустройства развязок в Челябинске
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика