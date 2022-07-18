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Фото: РМК

Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 265-й день рождения

Кыштымский медеэлектролитный завод (Челябинская область) отметил День металлурга и 265-й день рождения.

Предприятие было задумано и построено в 1757 году российским промышленником Никитой Демидовым. Изначально создавались сразу два завода: Верхне-Кыштымский чугуноплавильный и Нижне-Кыштымский железоделательный. Но воспринимались они как единое целое, а их продукция – железо марки «Два соболя» – славилась как в России, так и за границей.

Более 150 лет производство оставалось железоделательным, знало взлеты и падения, однако к концу 19 века пришло в окончательный упадок. У кыштымских промышленников появилось слишком много конкурентов – молодых предприятий на юге страны. Местный металл был чересчур дорогим за счет большого количества работников, занятых на вспомогательных производствах. Так, в 1907 году, как следует из телеграммы судебному поверенному Якову Левину, из 17691 человека, проживающего в Кыштыме, на заводах работали 3753, а годовая сумма их заработка составляла 513339 рублей – очень большие по тем временам деньги. За предприятием числилось почти три с половиной миллиона рублей долга Ярославско-Костромскому банку, причем ссуда бралась под залог заводского имущества. Доходило до того, что нечем было выплачивать жалованье мастеровым. Не помогло и создание общества Кыштымских горных заводов с несколькими учредителями. Они не сумели найти средства для погашения долга, заложили имущество и не выработали стратегию выхода из критического положения.

Именно в это время – в 1906 году – на Урале появился молодой 30-летний человек, талантливый предприниматель, подданный Великобритании Лесли Уркварт. Уроженец Турции, но выходец из шотладской семьи, он вырос в многонациональной Малой Азии, знал несколько языков, освоил как восточные, так западные традиции ведения бизнеса. Уркварт был пленен Кыштымским горным округом, сначала заключил договор аренды заводов, а к 1908 году скупил акции и стал основным пайщиком Общества.

Новый владелец сделал ставку на медь, потребность в которой, как и в других цветных металлах, на рубеже веков стремительно росла в связи с развитием электротехнического производства и переходом на легированные стали. Тем более, что к тому времени на Верхне-Кыштымском и Соймановском (близ Карабаша) заводах были построены небольшие печи для плавки медного колчедана. Выпуск черновой меди достигал 200 тонн в месяц, но распоряжаться ей не умели. К 1908 году ее накопилось достаточно, чтобы задуматься над дальнейшей ее переработкой.

Практически полное преобразование производства требовало серьезных финансовых вливаний. На протяжении трех лет – вплоть до 1911 года – банк то и дело пытался выставить на продажу заводское имущество, несколько раз публиковал объявления о торгах в газете, затем получал определенную сумму – и отзывал свое решение. После 1911 года угрозы прекратились окончательно и бесповоротно. Вложенные в дело средства и ставка на огневое и электролитическое рафинирование меди полностью оправдали себя.

Верхне-Кыштымский чугуноплавильный завод оказался в роли подсобного производства, а Нижне-Кыштымский железоделательный, получив огромные по тем временам вливания, был преобразован в медеплавильный, по сути же – в медеэлектролитный.

В 1908 году в канцелярской книге «Штатъ служащих Кыштымскаго завода», в оглавлении, в разделе «НКыштым. заводъ», в самом низу, после «Палицiи» и «Церковнослужителей», появилась надпись «Электролит. завод».

В здании бывшей пудлинговой фабрики (ныне первый пролет старого здания МПЦ) был оборудован печной цех с двумя рафинировочными анодными печами отражательного типа. Производительность такой печи была невелика – всего 20-30 тонн в сутки. Она подолгу разогревалась, еще дольше шла разливка меди в изложницы. Розлив меди проводился вручную железным ковшом диаметром 60 сантиметров, подвешенным на монорельсе. Изложницы изготавливались из чугуна и устанавливались по кругу на разливочном устройстве, которое приводилось в движение пневматическим цилиндром на сжатом воздухе.

В бывшем волочильном цехе, где прежде изготавливалась железная проволока (сегодня на этом месте построен новый корпус медеплавильного цеха), разместили электролизные ванны чанового цеха (электролизного). Медь между цехами перевозилась на вагонетках, передвигаемых по рельсам вручную.

В чановом цехе в ноябре 1908 года Нижне-Кыштымский завод первым в России осуществил электролиз меди и получил катодную медь. Затем катоды вновь возвращались в печной цех, где их них плавили круглые слитки – вайербарсы. Именно с этого времени и начинает отсчет медное производство в Кыштыме, именно тогда завод стал медеэлектролитным и обрел свой профиль, определивший не только его судьбу.

Сразу после революции завод был национализирован постановлением Совета народных комиссаров от 27 декабря 1917 года. Лесли Уркварт пытался его вернуть, вел об этом переговоры на самом высоком уровне, но успеха не добился. До 1922 года кыштымские заводы, Карабашский и Соймановский рудники фактически были остановлены вследствие разрушений, затоплений, пожаров, спровоцированных Гражданской войной. В 1920 году на заводе из сохранившихся вайебарсов наладили прокатку медной проволоки, параллельно шло восстановление основного производства. К концу 1922 года были пущены медеплавильный и электролизный цеха, а потом вновь началось бурное развитие производства. В годы Великой Отечественной войны медь и ее сплавы, произведенные на КМЭЗ, применялись для производства снарядов, радиоприборов и приборов связи, двигателей. Завод работал на пределе возможного.

В годы советской власти Кыштымский медеэлектролитный завод продолжал оставаться первопроходцем, осваивал новые виды продукции.

КМЭЗ ХХI века – это современное, стремительно развивающееся, сочетающее в себе традиции прошлого и технологии будущего предприятие. За последние годы завод прошел полное техническое перевооружение, ввел в строй новые цеха производства медной катанки, электролиза медной фольги, готовится к пуску нового современного цеха электролиза меди, который позволит увеличить производство катодов со 140 000 до 230 000 тонн в год. Первая очередь нового цеха должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году и станет одним из главных подарков, который коллектив старого, но не стареющего предприятия получит в связи с юбилеем.

С Днем металлурга их поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я был здесь ровно год назад. Тогда речь шла только о проекте, а сегодня мы уже открываем прекрасное сооружение, в котором смогут заниматься горожане всех возрастов. Это по-настоящему здорово! В нашем регионе большой запрос на спорт, нуждаемость в спортивных объектах достаточно высока. Когда бизнес это понимает - появляются такие значимые комплексы. Самый главный вклад - это вклад в людей, в наших детей, чтобы они занимались спортом и развивались», - отметил глава региона.

Своего апогея праздничное настроение достигло во время большой концертной программы «Книга рекордов КМЭЗ». На сцене чествовали передовиков металлургического производства. Добрые слова в их адрес произнесли заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, депутат Законодательного собрания челябинской области Елена Тарасова, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор АО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев. Для виновников торжества играл оркестр «Урал-бенд» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Александра Павлова. Металлурги увидели фильм из серии «Орел и решка», где популярному ведущему Антону Зайцеву посчастливилось побывать в горячих цехах Кыштымского медеэлектролитного.

Зрители с удовольствием танцевали под хиты группы «Градусы». Кстати, накануне в корпоративной группе «Наш КМЭЗ» в социальной сети «ВКонтакте» был проведен конкурс на самый интересный вопрос для любимых артистов. Победителем в нем стал электролизник водных растворов цеха электролиза меди Александр Купцов с многоступенчатым вопросом: «Если бы вам навсегда запретили заниматься вашей нынешней работой, какую новую профессию вы бы выбрали? Какова вероятность, что вы попробовали бы профессию металлурга? Если можно было бы больше не работать, вы бы согласились и оставили свои выступления?». Из ответа на него кыштымцы и гости города узнали, что «Градусы» ни при каких обстоятельствах не расстались бы с любимым делом, но очень ценят металлургов. Металлургов ценят не только «Градусы»!

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На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?

15.07.2022 17:11

Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге

15.07.2022 17:10

В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна

15.07.2022 16:30

По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки

15.07.2022 16:27

Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством

15.07.2022 16:17

Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК

15.07.2022 16:10

Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК

15.07.2022 15:20

В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение

15.07.2022 15:10

Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным

15.07.2022 14:40

В выходные жара в Челябинской области понемножку пойдет на спад

15.07.2022 14:33

Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину

15.07.2022 14:30

ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

15.07.2022 13:55

Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе

15.07.2022 13:22

Жители Златоуста зимой могут остаться без горячей воды и отопления

15.07.2022 13:20

Челябинские дворы меняют свой облик

15.07.2022 13:08

Матвиенко и Якушев посетили социальные объекты Магнитогорска

15.07.2022 12:43

Упражнения для стоп

15.07.2022 12:32

Челябинская область успешно завершила весеннюю призывную кампанию

15.07.2022 11:58

В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов

15.07.2022 11:57

В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР

15.07.2022 11:53

Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста

15.07.2022 11:47

Анонсы событий и мероприятий на 16, 17 и 18 июля

15.07.2022 11:46

Челябинцев зовут на Парижский полумарафон

15.07.2022 11:45

В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ

15.07.2022 11:44

В Копейске горела площадка на производственной базе

15.07.2022 11:43

Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе

15.07.2022 11:07

Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании

15.07.2022 10:28

Политолог о решении Казахстана пригласить к себе западные компании, уходящие из России

15.07.2022 10:27

В «подземелье» рядом с Торговым центром установили светильники с защитой от вандалов

15.07.2022 09:59

В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов

15.07.2022 09:35

В Магнитогорск прилетела Валентина Матвиенко

15.07.2022 09:30

В Карабаше и Кыштыме отпразднуют День металлурга, день города и день рождения завода

14.07.2022 20:50

Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопия «Два холма» на ТНТ

14.07.2022 19:53

Алексей Текслер оценил важные объекты инфраструктуры Магнитогорска

14.07.2022 17:38

Металлурги Луганской народной республики поздравляют челябинских коллег

14.07.2022 17:33

Минэкологии: реку Миасс в Челябинске избавит от зеленых водорослей «Медведка»

14.07.2022 16:59

Позывной «Техас»: история американца на Донбассе

14.07.2022 16:52

Пропавший пчеловод найден живым

14.07.2022 16:33

Казахская бабушка: Нужно знать историю

14.07.2022 16:15

Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы

14.07.2022 16:11

Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали

14.07.2022 15:52

«От реальности к символу»: в Челябинске открывается выставка Вадима Шмыгина

14.07.2022 15:30

Родители из Китая во второй раз подарили жизнь дочерям