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«Ласточка» в Челябинской области устанавливает рекорды

Новый скоростной электропоезд «Ласточка», который был запущен по маршруту «Челябинск - Магнитогорск» пятого ноября, устанавливает рекорды по продажам билетов.

Как рассказали агентству «Ура-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, две недели подряд пятничные рейсы бьют рекорды: 13 ноября заполняемость «Ласточки» составила 119%, а 20 ноября -123%.

Как пояснили в ведомстве, превышение стопроцентной отметки по продажам билетов становится возможным за счет большого количества пассажиров, входящих в электропоездах на остановках.

«Ласточка» ежедневно отправляется из Челябинска в 17 часов 55 минут и прибывает в Магнитогорск в 22 часа 15 минут. Во время пути электропоезд останавливается на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы. Из Магнитки «Ласточка» отправляется в шесть часов 32 минуты и прибывает в областной центр в 10 часов 52 минуты.

Билеты на скоростной поезд «Ласточка», кроме пригородных касс железнодорожного вокзала, можно приобрести на сайте «Свердловская пригородная компания» и мобильном приложении «Пригород».

Тарифы для пассажиров установлены министерством тарифного регулирования и энергетики области. Проезд по маршруту Челябинск – Магнитогорск для класса «стандарт» обойдется в 750 рублей и для класса «бизнес» - 1990 рублей.

Из Челябинска до Троицка можно будет доехать за 360 или 720 рублей; до Тамерлана - за 600 или 1200 рублей; до Карталов - за 700 или 1400 рублей (на классы стандарт и бизнес соответственно).

Из Троицка до Тамерлана билет обойдется в 280 или 560 рублей до Карталов - 350 или 700 рублей; до Магнитогорска - 650 или 1410 рублей.

Добраться из Тамерлана до Карталов можно за 130 или 260 рублей; до Магнитогорска - за 500 или 1000 рублей.

Цена билета из города Карталы в Магнитогорск равна 460 рублей для пассажиров класса «стандарт» или 920 рублей для класса «бизнес».

На маршруте действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.