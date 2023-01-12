«Ласточку», курсирующую между Челябинском и Магнитогорском, временно заменят

Электропоезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Челябинск – Магнитогорск временно будет заменен другим поездом, сообщают в Свердловской пригородной компании.

Как пояснили в СПК, замена подвижного состава связана со сменой рода тока железнодорожных путей.

Изменения коснутся двух рейсов: №7901 Челябинск – Магнитогорск (отправление в 17:45 12 января) и №7902 Магнитогорск – Челябинск (отправление в 06:36 в пятницу, 13 января).

Пассажирам, которые поедут этими рейсами, придется совершить пересадку на станции Карталы. На участке Челябинск – Карталы будет курсировать электропоезд повышенной комфортности ЭП2Д, на участке Карталы – Магнитогорск – электропоезд серии ЭД.

В СПК отмечают, что пассажирам произведут частичную компенсацию оплаты. «При отказе от поездки пассажиры, купившие билеты на данные рейсы, могут вернуть полную стоимость билета, написав заявление в пригородной кассе», - заверяют в компании.