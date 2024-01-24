Лауреаты «Светлого прошлого» получили своих кентавров

Вчера, 23 января, в Челябинском государственном aкадемическом театре oперы и балета им. М.И. Глинки прошла церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Статуэтку «Кентавр с цветком груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного получили девять лауреатов.

По традиции вели церемонию актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России, лауреат театральных премий Марина Есипенко и создатель Премии «Светлое прошлое» автор-исполнитель, народный артист России Олег Митяев.

«Что объединяет всех тех, кого жители Челябинской области выбирали лауреатами Народной премии? Звания, награды, достижения? Пожалуй, умение мечтать и достигать своей мечты», - подчеркнул Олег Митяев.

Открыл церемонию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который, подчеркнул совпадение двух значимых дат для региона: 90-летие Челябинской области и XX юбилейная церемония. «Это уникальная Премия, в других регионах нашей страны нет подобных проектов, когда выдающиеся земляки получают награду за вклад в жизнь всей страны», - подчеркнул губернатор.

Народной премии «Светлое прошлое» удостоены:

БЛАГИХ Наталья Александровна. Актриса театра и кино. Народная артистка России. Лауреат премии «Золотая маска». Родилась в Челябинске.

Актриса театра и кино. Народная артистка России. Лауреат премии «Золотая маска». Родилась в Челябинске. ЗАВАРЗИНА Наталья Александровна (номинация «Челябинцы»). Оперная певица, сопрано. Профессор, заведующая кафедрой сольного пения ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского. Народная артистка РФ. Лауреат и дипломант международных конкурсов вокалистов. Председатель и член жюри международных и всероссийских конкурсов вокалистов. Общественный деятель.

(номинация «Челябинцы»). Оперная певица, сопрано. Профессор, заведующая кафедрой сольного пения ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского. Народная артистка РФ. Лауреат и дипломант международных конкурсов вокалистов. Председатель и член жюри международных и всероссийских конкурсов вокалистов. Общественный деятель. КОНУХ Софья Евгеньевна. Спортсменка, ватерполистка. Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Кубка мира, победительница Мировой лиги, обладательница Кубка европейских чемпионов. Родилась в Челябинске.

Спортсменка, ватерполистка. Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Кубка мира, победительница Мировой лиги, обладательница Кубка европейских чемпионов. Родилась в Челябинске. ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна. Социолог, ведущий специалист в области социологии молодёжи. Директор Центра молодёжных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. Доктор социологических наук, профессор. Признана одной из 30 самых влиятельных российских экономистов и социологов 2000—2010 гг. «за исследования молодёжных субкультур, объясняющие многие феномены постсоветского общества». Лауреат премии «Золотая Вышка»-2017 в номинации «Достижения в науке». Родилась в Челябинске.

Социолог, ведущий специалист в области социологии молодёжи. Директор Центра молодёжных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. Доктор социологических наук, профессор. Признана одной из 30 самых влиятельных российских экономистов и социологов 2000—2010 гг. «за исследования молодёжных субкультур, объясняющие многие феномены постсоветского общества». Лауреат премии «Золотая Вышка»-2017 в номинации «Достижения в науке». Родилась в Челябинске. ОСЯЙКИН Сергей Иванович. Лётчик, гвардии полковник. Заслуженный военный лётчик РФ. Лётный директор авиакомпании «РусДжет». Ранее: заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», ведущий группы. Родился в г. Магнитогорск Челябинской области.

Лётчик, гвардии полковник. Заслуженный военный лётчик РФ. Лётный директор авиакомпании «РусДжет». Ранее: заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», ведущий группы. Родился в г. Магнитогорск Челябинской области. ПЕТЕЛИН Дмитрий Александрович. Космонавт-испытатель Отряда космонавтов Роскосмоса. Инженер-конструктор авиационной техники. Учился в Челябинске.

Космонавт-испытатель Отряда космонавтов Роскосмоса. Инженер-конструктор авиационной техники. Учился в Челябинске. РУБИНСКИЙ Константин Сергеевич. Поэт, драматург, педагог, культурный деятель. Многократный лауреат театральных и литературных премий. По версии «Российской газеты», самый востребованный драматург музыкального театра в 2022 году. Имя К. Рубинского занесено в Золотую книгу «Новые имена планеты: XX век — XXI веку». Родился в Челябинске.

Поэт, драматург, педагог, культурный деятель. Многократный лауреат театральных и литературных премий. По версии «Российской газеты», самый востребованный драматург музыкального театра в 2022 году. Имя К. Рубинского занесено в Золотую книгу «Новые имена планеты: XX век — XXI веку». Родился в Челябинске. СЕВАСТЬЯНОВ Николай Николаевич. Советник генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ранее: президент, генеральный конструктор АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва». Действительный член Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии технологических наук, Международной общественной академии связи. Заслуженный конструктор РФ. Родился в Челябинске.

Советник генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ранее: президент, генеральный конструктор АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва». Действительный член Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии технологических наук, Международной общественной академии связи. Заслуженный конструктор РФ. Родился в Челябинске. ШИШКИН Дмитрий Игоревич. Пианист. Многократный лауреат международных конкурсов. Сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижёрами России и мира. Родился в Челябинске.

Также вчера презентовали книгу "Народная премия «Светлое прошлое": 20 лет" Книга была издана при поддержке Губернатора Челябинской области и Министерства культуры Челябинской области. Тираж книги составляет 1000 экземпляров. В ней содержится актуальная информация о 164 лауреатах премии, уникальные фотографии и воспоминания. Книга была представлена на мероприятиях, связанных с премией, а ее бесплатное распространение запланировано для библиотек, музеев, управлений культуры и учебных заведений Челябинской области.