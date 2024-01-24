Лауреаты «Светлого прошлого» получили своих кентавров

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник вечером, 23 января, в Ленинском районе Челябинска вновь отключили водоснабжение. В это
24.01.2024

Ленинский район Челябинска вновь остался без воды, в этот раз из-за повреждения сетей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 24 января, произошло возгорание кровли на мебельной фабрике в Челябинской области. Сильн
24.01.2024

Крупный пожар на мебельной фабрике в Челябинске (ВИДЕО)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор Челябинского камерного театра Павел Михайлов и министерство культуры области опровергли
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Возгорание произошло в примыкающем к театру здании

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.01.2024

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24.01.2024

Отменены занятия в школах Златоуста для начальных классов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2024

В Челябинской области увеличат производство современных пожарных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2024

В Магнитогорске назвали приоритетные скверы для благоустройства
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Молодой южноуралец приговорен к пяти годам колонии за попытку поджога военкомата
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Профессор Челябинского института культуры удостоена премии «Легенда»

Общество
24.01.2024 10:41

Лауреаты «Светлого прошлого» получили своих кентавров

Вчера, 23 января, в Челябинском государственном aкадемическом театре oперы и балета им. М.И. Глинки прошла церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое». Статуэтку «Кентавр с цветком груди» работы знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного получили девять лауреатов.

По традиции вели церемонию актриса театра им. Е. Вахтангова, народная артистка России, лауреат театральных премий Марина Есипенко и создатель Премии «Светлое прошлое» автор-исполнитель, народный артист России Олег Митяев.

«Что объединяет всех тех, кого жители Челябинской области выбирали лауреатами Народной премии? Звания, награды, достижения? Пожалуй, умение мечтать и достигать своей мечты», - подчеркнул Олег Митяев.

Открыл церемонию Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который, подчеркнул совпадение двух значимых дат для региона: 90-летие Челябинской области и XX юбилейная церемония. «Это уникальная Премия, в других регионах нашей страны нет подобных проектов, когда выдающиеся земляки получают награду за вклад в жизнь всей страны», - подчеркнул губернатор.

Народной премии «Светлое прошлое» удостоены:

  • БЛАГИХ Наталья Александровна. Актриса театра и кино. Народная артистка России. Лауреат премии «Золотая маска». Родилась в Челябинске.
  • ЗАВАРЗИНА Наталья Александровна (номинация «Челябинцы»). Оперная певица, сопрано. Профессор, заведующая кафедрой сольного пения ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского. Народная артистка РФ. Лауреат и дипломант международных конкурсов вокалистов. Председатель и член жюри международных и всероссийских конкурсов вокалистов. Общественный деятель.
  • КОНУХ Софья Евгеньевна. Спортсменка, ватерполистка. Директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр Кубка мира, победительница Мировой лиги, обладательница Кубка европейских чемпионов. Родилась в Челябинске.
  • ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна. Социолог, ведущий специалист в области социологии молодёжи. Директор Центра молодёжных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ. Доктор социологических наук, профессор. Признана одной из 30 самых влиятельных российских экономистов и социологов 2000—2010 гг. «за исследования молодёжных субкультур, объясняющие многие феномены постсоветского общества». Лауреат премии «Золотая Вышка»-2017 в номинации «Достижения в науке». Родилась в Челябинске.
  • ОСЯЙКИН Сергей Иванович. Лётчик, гвардии полковник. Заслуженный военный лётчик РФ. Лётный директор авиакомпании «РусДжет». Ранее: заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», ведущий группы. Родился в г. Магнитогорск Челябинской области.
  • ПЕТЕЛИН Дмитрий Александрович. Космонавт-испытатель Отряда космонавтов Роскосмоса. Инженер-конструктор авиационной техники. Учился в Челябинске.
  • РУБИНСКИЙ Константин Сергеевич. Поэт, драматург, педагог, культурный деятель. Многократный лауреат театральных и литературных премий. По версии «Российской газеты», самый востребованный драматург музыкального театра в 2022 году. Имя К. Рубинского занесено в Золотую книгу «Новые имена планеты: XX век — XXI веку». Родился в Челябинске.
  • СЕВАСТЬЯНОВ Николай Николаевич. Советник генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ранее: президент, генеральный конструктор АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва». Действительный член Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии технологических наук, Международной общественной академии связи. Заслуженный конструктор РФ. Родился в Челябинске.
  • ШИШКИН Дмитрий Игоревич. Пианист. Многократный лауреат международных конкурсов. Сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижёрами России и мира. Родился в Челябинске.

Также вчера презентовали книгу "Народная премия «Светлое прошлое": 20 лет" Книга была издана при поддержке Губернатора Челябинской области и Министерства культуры Челябинской области. Тираж книги составляет 1000 экземпляров. В ней содержится актуальная информация о 164 лауреатах премии, уникальные фотографии и воспоминания. Книга была представлена на мероприятиях, связанных с премией, а ее бесплатное распространение запланировано для библиотек, музеев, управлений культуры и учебных заведений Челябинской области.

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Челябинец, виновный в страшном ДТП с пассажирским автобусом, предстанет перед судом

19.01.2024 14:26

Челябинские ориентировщики стали призерами чемпионата России

19.01.2024 14:22

Исторический музей Южного Урала начал работу с NFT фотографией и цифровыми платформами

19.01.2024 13:57

В Челябинской области стартует акция по профилактике инфекций, передающихся половым путем

19.01.2024 13:39

Работа 128-го маршрута «Копейск – Челябинск» не устраивает пассажиров

19.01.2024 13:08

Адвокаты челябинских бомжей, пытавшихся убить младенца, не сумели добиться смягчения им приговора

19.01.2024 13:04

И пассажиры не помогли: в Челябинске автобус застрял на трамвайных путях

19.01.2024 12:50

Челябинцы отметили Крещение погружением в иордани

19.01.2024 12:37

Отец-одиночка получил удостоверение ветерана боевых действий с помощью «Защитников Отечества»

19.01.2024 12:35

В Камерном взялись за Толстого

19.01.2024 11:45

Полиция установила все участников подросткового конфликта на Эльтонской в Челябинске

19.01.2024 11:37

В храмах Челябинской области проходят акции «Накорми голодного»

19.01.2024 11:09

В Челябинске запустили научно-популярный портал о культуре и истории региона

19.01.2024 10:49

В Челябинске запустили новый автобусный маршрут от «Родника» до ЧМК

19.01.2024 10:42

Крещенская ночь в Челябинской области прошла без происшествий

19.01.2024 10:26

В Челябинске в очередной раз выставили на публичные торги недострой на Валдайской

19.01.2024 10:08

Сергей Кириенко высоко оценил работу Челябинской области на выставке «Россия»

19.01.2024 09:50

В Челябинске за крещенскую ночь купели посетили почти три тысячи человек

19.01.2024 05:34

Православные празднуют Крещение Господне

19.01.2024 05:17

Южноуральцы смогут набрать в храмах святую воду

19.01.2024 04:44

Жительница Аргаяша чудом спасла школьницу, которую едва не задавил поезд (ВИДЕО)

18.01.2024 21:25

Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря (18+)

18.01.2024 20:30

В Челябинске задержаны два наркодельца, у которых изъяты 1,5 тысячи разовых доз

18.01.2024 20:16

В пяти городах Челябинской области начал действовать режим «черного неба»