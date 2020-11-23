В Челябинской области – новый антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

Ледовому городку на площади Революции в Челябинске быть

Ледовому городку на площади Революции в Челябинске быть

Глава Челябинска Наталья Котова сообщили, что ледовый городок на главной площади города построят. Праздничных мероприятий проводится не будет, он будет функционировать как прогулочная зона, чтобы дети смогли покататься на горках.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сообщила сегодня, 23 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Все слышали, что в Екатеринбурге отказались от возведения ледового городка. Мы решили, что в Челябинке он будет построен. Сейчас идет согласование с Роспотребнадзором. Праздничных мероприятий проводится не будет, это будет прогулочная зона, чтобы дети смогли покататься на горках. Конечно, будут соблюдаться все санитарные меры», - отметила Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы еще в июле выбрали проект ледового городка на площади Революции на новый, 2021-ый год. Им пришелся по вкусу вариант – «Челябинск космический».

Голосование за проект ледового городка проходило на сайте «Активный житель 74». Тему космоса - она приурочена к шестидесятилетию полета Юрия Гагарина - выбрали двести пятьдесят человек.