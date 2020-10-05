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Челябинск начинает подготовку к Новому году

Общество
Сегодня, 13:04
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Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова получила своим подчиненным начинать подготовку к Новому году. Уже известно, что ледовый городок на площади Революции в этом году будет комическим.

Поручение своим заместителям начать подготовку города к Новому году глава Челябинска Наталья Котова дала сегодня, пятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации.

«Мы должны запланировать объем работ, уточнить какие контракты нам нужно заключить, определиться, как мы будем украшать город», - сказала Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы еще в июле выбрали проект ледового городка на площади Революции на новый, 2021-ый год. Им пришелся по вкусу вариант – «Челябинск космический».

Голосование за проект ледового городка проходило на сайте «Активный житель 74». Тему космоса - она приурочена к шестидесятилетию полета Юрия Гагарина - выбрали двести пятьдесят человек.

Напомним, в этом году ледовый городок был демонтирован раньше обычного времени из-за теплых температур.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
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