Челябинск начинает подготовку к Новому году
Глава Челябинска Наталья Котова получила своим подчиненным начинать подготовку к Новому году. Уже известно, что ледовый городок на площади Революции в этом году будет комическим.
Поручение своим заместителям начать подготовку города к Новому году глава Челябинска Наталья Котова дала сегодня, пятого октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации.
«Мы должны запланировать объем работ, уточнить какие контракты нам нужно заключить, определиться, как мы будем украшать город», - сказала Наталья Котова.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы еще в июле выбрали проект ледового городка на площади Революции на новый, 2021-ый год. Им пришелся по вкусу вариант – «Челябинск космический».
Голосование за проект ледового городка проходило на сайте «Активный житель 74». Тему космоса - она приурочена к шестидесятилетию полета Юрия Гагарина - выбрали двести пятьдесят человек.
Напомним, в этом году ледовый городок был демонтирован раньше обычного времени из-за теплых температур.
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