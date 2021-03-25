Легенда и Легион: челябинцы придумали клички будущим четвероногим полицейским

В Центре кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области появились два новых питомца - мальчик и девочка. Полицейские предложили южноуральцам придумать для четвероногих малышей клички на букву «Л».
Новых питомцев южноуральских стражей порядка будут звать Легенда и Легион.
«Мы предложили выбрать кличку на букву «Л», потому что каждый щенок из помета называет по букве из алфавита. Имя следующих щенков будет начинаться на букву «М»», - сообщили в региональном полицейском главке.
Предложений, как назвать будущих четвероногих полицейских, было несколько и, что интересно, не все они начинались на букву «Л». Челябинцы предлагали для овчарят следующие варианты: Ласка и Лютый, Чел и Бинск, Чук и Гек, а также Ливерпуль и Локдаун.
Скоро хвостатые малыши станут полноправными «сотрудниками» полиции и начнут проходить курс подготовки, чтобы в будущем стать настоящими оперативно-розыскными собаками.