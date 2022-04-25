Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна подрядчиками, которые по странному принципу убирают мусор возле дорог города. В приоритете у них левая сторона. Нагоняй за работу подрядчиков получили главы районов.

На традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова озвучила подчиненным, что в выходные лично объезжала все районы и осталась недовольна уборкой мусора.

«Газоны не очищенные, фантики валяются, бумажки, пакеты. Либо это новый мусор, либо это тот, который не убрали». Ко всем подрядчикам есть вопросы. Листвы много. Это или к дорожникам вопросы или к подрядчикам. Нужно посмотреть, а чья это территория. Нужно убирать, чтобы мы потом не просили жителей подключаться», - сказала Наталья Котова.

А потом Котова «прошлась» по главам. Главе Советского района Владиславу Макарову досталось за улицы Доватора, Шаумяна и Свободы.

«Не убираются улицы и во дворах работа не ведется», - сказала Котова.

Затем порцию нагоняя получил глава Ленинского района Александр Орел.

«Копейское шоссе в сторону Копейка убрано, а в сторону города нет. Возле автосалонов не убрано, возле «Пятерочки» мусор. На Машиностроителей левая сторона убрана, а правая не убрана. На Новороссийской такая же ситуация. Поросль у деревьев подрядчик не убрал, а это входит в контракт. На Гагарина разделительная полоса в мусоре. А улицу Дзержинского вы, видимо, вообще в последнюю очередь собираетесь убирать?», - спросила главу района градоначальница.

Главе Металлургического района Сергею Кочеткову досталось за деревья, которые упали еще в прошлом году.

«Деревья упали после урагана в прошлом году. Они не убраны. Поросль также присутствует. На улице Сталеваров, 40 лет Победы слева убрано, а справа не убрано», - отметила Котова.

«Левосторонняя» уборка вышла боком и главе Курчатовского района Сергею Антипову.

«На четной стороне дороги мусор убран, а по нечетной не убран. Еще на Комсомольском проспекте деревья поломаны и разрисованы стекла на остановочных комплексах», - сказала Котова.

Потом держать удар пришлось главе Калининского района Сергею Колеснику.

«На проспекте Победы не убрано на остановках. На Чичерина, Чайковского мусор в парковочных карманах. За мостом (перекресток Труда и Кашириных) листы много. На трамвайных путях на проспекте Победы на рельсах мусор. Берите людей и идите убирайте», - поручила Наталья Котова.

А за листву, наверное, больше всего «прилетело» главе Тракторозаводского района.

«Листву вы только начали убирать? На Чурилово обратите внимание. Заниматься им нужно, а это не делается», - возмутилась глава Челябинска.

А главе Центрального района Виктору Ереклинцеву досталось за старое ограждение возле заправки у «Союзпищепрома».

«Посмотрела на это ограждение. Сколько ему лет? Может его вообще демонтировать? В парковочных «карманах» на улице Труда также мусор Нужно требовать, чтобы подрядчик убрал. И посмотрите на состояние бордюров на улице Елькина», - сказала Котова.

Поручения розданы. Остается надеется, что за неделю ситуация с приведением города в порядок исправится. А ведь это только то, что было сказано на открытом совещании. Подчиненных Наталья Котова попросила остаться. Для разговора тет-а-тет.