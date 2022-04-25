Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна подрядчиками, которые по странному принципу убирают мусор возле дорог города. В приоритете у них левая сторона. Нагоняй за работу подрядчиков получили главы районов.
На традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова озвучила подчиненным, что в выходные лично объезжала все районы и осталась недовольна уборкой мусора.
«Газоны не очищенные, фантики валяются, бумажки, пакеты. Либо это новый мусор, либо это тот, который не убрали». Ко всем подрядчикам есть вопросы. Листвы много. Это или к дорожникам вопросы или к подрядчикам. Нужно посмотреть, а чья это территория. Нужно убирать, чтобы мы потом не просили жителей подключаться», - сказала Наталья Котова.
А потом Котова «прошлась» по главам. Главе Советского района Владиславу Макарову досталось за улицы Доватора, Шаумяна и Свободы.
«Не убираются улицы и во дворах работа не ведется», - сказала Котова.
Затем порцию нагоняя получил глава Ленинского района Александр Орел.
«Копейское шоссе в сторону Копейка убрано, а в сторону города нет. Возле автосалонов не убрано, возле «Пятерочки» мусор. На Машиностроителей левая сторона убрана, а правая не убрана. На Новороссийской такая же ситуация. Поросль у деревьев подрядчик не убрал, а это входит в контракт. На Гагарина разделительная полоса в мусоре. А улицу Дзержинского вы, видимо, вообще в последнюю очередь собираетесь убирать?», - спросила главу района градоначальница.
Главе Металлургического района Сергею Кочеткову досталось за деревья, которые упали еще в прошлом году.
«Деревья упали после урагана в прошлом году. Они не убраны. Поросль также присутствует. На улице Сталеваров, 40 лет Победы слева убрано, а справа не убрано», - отметила Котова.
«Левосторонняя» уборка вышла боком и главе Курчатовского района Сергею Антипову.
«На четной стороне дороги мусор убран, а по нечетной не убран. Еще на Комсомольском проспекте деревья поломаны и разрисованы стекла на остановочных комплексах», - сказала Котова.
Потом держать удар пришлось главе Калининского района Сергею Колеснику.
«На проспекте Победы не убрано на остановках. На Чичерина, Чайковского мусор в парковочных карманах. За мостом (перекресток Труда и Кашириных) листы много. На трамвайных путях на проспекте Победы на рельсах мусор. Берите людей и идите убирайте», - поручила Наталья Котова.
А за листву, наверное, больше всего «прилетело» главе Тракторозаводского района.
«Листву вы только начали убирать? На Чурилово обратите внимание. Заниматься им нужно, а это не делается», - возмутилась глава Челябинска.
А главе Центрального района Виктору Ереклинцеву досталось за старое ограждение возле заправки у «Союзпищепрома».
«Посмотрела на это ограждение. Сколько ему лет? Может его вообще демонтировать? В парковочных «карманах» на улице Труда также мусор Нужно требовать, чтобы подрядчик убрал. И посмотрите на состояние бордюров на улице Елькина», - сказала Котова.
Поручения розданы. Остается надеется, что за неделю ситуация с приведением города в порядок исправится. А ведь это только то, что было сказано на открытом совещании. Подчиненных Наталья Котова попросила остаться. Для разговора тет-а-тет.