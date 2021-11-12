Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе

Только четыре процента жителей Челябинской области, принявших участие в опросе службы hh.ru, оценили качество дорог в регионе на «отлично» - на пять баллов.

Еще 27 процентов респондентов поставили четыре балла, 47 процентов оценили дороги на тройку, 16 процентов - на двойку, шесть процентов - на единицу.

В среднем дороги Челябинской области заработали 3,1 балла из пяти. Это 15-е место среди регионов России.

Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области – они поставили 4,1 балла. На втором месте – республика Татарстан (3,9 балла), на третьем – Москва (3,8).

Также в целом удовлетворены качеством дорог жители Санкт-Петербурга (3,5), Московской области и Краснодарского края (по 3,4 балла). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.