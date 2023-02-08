Love is от «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» ко Дню всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта запустила проект «Выгодно-подарочный период». Сеть разыграет среди своих гостей более 3 000 призов, среди которых подарочные карты, цифровая и бытовая техника.

Проект проходит во всех магазинах «Пятерочка» до 20 марта 2023 года. Гости, совершившие покупку на определенную сумму в одном чеке получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is. Открытками можно будет делиться с друзьями через мессенджеры. За весь период акции можно собрать всю коллекцию из десяти эксклюзивных открыток Love Is…, ставшими для многих поколений неизменными спутниками предстоящих праздников и символом настоящих и светлых чувств. Можно не только собрать всю коллекцию, но и возможность получить Smart телевизор.

Кроме того, каждый гость может получить шанс получить подарочные карты, а также приятные подарки для самых любимых - сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле. У пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках проекта тоже есть шанс получить смартфон.

Также «Пятерочка» дает всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14 поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в проекте, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте проекта. В результате одна пара друзей получит новые смартфоны – каждый по одному гаджету.