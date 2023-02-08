08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
08.02.2023
Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться
08.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)
08.02.2023
Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
08.02.2023
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
Love is от «Пятерочки»
02.11.2022
В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»
27.10.2022
Посуда к празднику и не только: «Пятёрочка» предлагает южноуральцам обзавестись дизайнерскими стаканами
31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023