Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начат прием заявок на участие в ежегодном корпоративном конкурсе «Лучшие представители рабочих профессий».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод» конкурс проводится на предприятии уже более десяти лет и неизменно пользуется высокой популярностью среди рабочих. Причина этого не только в престижности участия, но и в том, что премия за победу в персональной номинации составляет весьма весомую сумму.

До 15 июня 2021 года работники ЧЦЗ могут подать заявки на участие в семи номинациях: «Традиции и авторитет», «Лучший молодой рабочий», «Настоящий профессионал», «Лучший наставник», «Лучший мастер» и «Лучший рационализатор», «Лучший рабочий коллектив». С 2020 года в рамках конкурса дополнительно Управление по охране труда, промышленной и экологической безопасности завода награждает лучший коллектив по охране труда.

Основными критериями для определения победителей остаются производственные показатели, отсутствие брака и сбоев в рабочем процессе, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве, наличие рационализаторских предложений, разнообразие методов приемов и технологий, эффективность деятельности, оценка кандидата руководством и коллегами, а также участие в общественной жизни завода.