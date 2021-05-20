20.05.2021
Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
20.05.2021
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
20.05.2021
Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
20.05.2021
В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
18.05.2021
Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
20.04.2021
Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
19.04.2021
Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
09.04.2021
Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021