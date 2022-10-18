18.10.2022
В Новосинеглазово благоустроили сквер на берегу некогда заброшенного пруда
18.10.2022
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
18.10.2022
На Аргазинском водохранилище спасли рыбака
18.10.2022
Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
18.10.2022
Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
Предприятие одержало безоговорочную победу сразу в двух номинациях
10.10.2022
Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода
06.10.2022
Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
14.09.2022
Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища
14.09.2022
Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022