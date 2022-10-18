Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод признан лучшим социально-ответственным работодателем среди предприятий Челябинской области.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, ежегодная церемония награждения социально-ответственных работодателей состоялась в Челябинске в рамках заседания Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений.

Челябинский цинковый завод одержал безоговорочную победу сразу в двух номинациях: «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» и «Реализация программ социальной поддержки работников». Завод исторически был и остается социально-ориентированным, воспринимая заботу о трудящихся нормой жизни.

По словам исполняющего обязанности директора по работе с персоналом и административным вопросом АО «ЧЦЗ» Рамиля Рахманкулова, предприятие не только предоставляет сотрудникам все возможности для личностного и профессионального развития,

Карьерного роста, но и заботится об их здоровье и благополучии.

Действенная поддержка оказывается практически по всем направлениям – добровольное медицинское страхование, жилищная программа, выплаты различной направленности, повышение квалификации и дополнительное образование, организация досуговой деятельности и занятий спортом.

Социальные программы охватывают не только сотрудников и членов их семей, но и ветеранов завода. Ежегодно на их реализацию ЧЦЗ направляет более 100 миллионов рублей.