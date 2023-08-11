Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3

В ГУФСИН России по Челябинской области назвали лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы – победителем ежегодного смотра-конкурса профессионального мастерства стал сотрудник СИЗО №3 Челябинска Вакиль Ижбирдин.

Смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула» проводился в несколько этапов: первый – отборочный – в подразделениях УИС региона, где проходят службу участники, второй – на базе управления по конвоированию.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, в этом году на почетное звание претендовали 16 человек.

Перед началом испытаний с приветственным словом к участникам обратился начальник отдела организации службы охраны ГУФСИН области полковник внутренней службы Константин Шепеля.

Он отметил важность мероприятия и необходимость постоянного совершенствования профессионального мастерства, а также пожелал всем начальникам караула честной, упорной борьбы и воли к победе.

Программа смотра-конкурса была традиционно насыщенной и включала в себя целый ряд сложных испытаний: проверку теоретических знаний, а также практический умений и навыков. Первым из них стал строевой смотр. Все без исключения участники продемонстрировали безупречный внешний вид и успешно выполнили строевые приемы с оружием и без него.

Пожалуй, самое напряженное и зрелищное испытание – практические стрельбы из табельного оружия в тире.

Но прежде чем приступить к нему, конкурсанты сдали зачеты на знание материальной части стрелкового оружия, правил ведения стрельбы и мер безопасности при обращении с оружием, а также выполнили нормативы.

Продолжились соревнования в спортивном зале управления по конвоированию, где участники продемонстрировали превосходную физическую подготовку, – подтягивались на перекладине и выполняли приемы рукопашного боя.

Завершающим этапом смотра-конкурса стала демонстрация профессиональных навыков. Начальники караулов сдавали нормативы по проведению неполного обыска, опознавали преступника по его словесному портрету, проверяли свою зрительную и словесно-логическую память.

После подведения итогов состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Первое место занял начальник караула челябинского СИЗО-3 старший прапорщик внутренней службы Вакиль Ижбирдин. Второе место за сотрудником СИЗО-1 Челябинска капитаном внутренней службы Магомедом Гамидовым. Третий результат – у представителя ИК-25 Златоуста старшего лейтенанта внутренней службы Константина Заслонова.

«С каждым годом наша служба становится все технологичнее. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. Смотр-конкурс способствует выявлению лучших специалистов, а также обозначает те направления, которые требуется совершенствовать в повседневной деятельности для наибольшей эффективности», – уверен Вакиль Ижбирдин.

Лучший начальник караула намерен принять участие в конкурсе профессионального мастерства и в следующем году.