11.08.2023
Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3
11.08.2023
В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»
11.08.2023
Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»
11.08.2023
В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта
11.08.2023
В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации
11.08.2023
Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей
Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
03.07.2023
Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса
22.06.2023
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023