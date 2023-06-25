Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря. И это стало результатом переговоров Лукашенко с Пригожиным.

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным продолжались 24 июня, в течение всего дня.

В результате пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

ЧВК «Вагнер» получил абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов.

Лукашенко подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер. Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу.

После разговора с Лукашенко Пригожин развернул свои колонны в обратном направлении - в тыловые лагеря. По сообщению Дмитрия Пескова, уголовное дело по Пригожину будет закрыто, а сам он планирует уехать в Белоруссию. Конфликт закончился миром, вся страна выдохнула. Невосполнимые потери - 12 погибших при исполнении приказа летчиков.

И вопросы, на которые так и не смогли ответить себе на коллективном Западе: кто же такой Пригожин - террорист или борец за свободу.