Челябинцы соберутся на сороковины Евгения Пригожина

Завтра, первого октября, исполнится 40 дней с момента авиакатастрофы, унёсшей жизни Евгения Пригожина и ещё девятерых человек. Согласно православному учению, именно на сороковины душа умершего человека окончательно покидает земной мир.

Сослуживцы и единомышленники главного «вагнеровца» приурочили к этой дате всероссийскую акцию поминовения: в сорока городах страны первого октября к монументам павших воинов будут возложены цветы.

Аналогичная церемония состоится и в Челябинске. Организаторы приглашают ветеранов Группы «Вагнер» и всех сочувствующих на Аллею Славы к памятнику «Доблестным сынам Отечества». Церемония пройдёт в воскресенье, первого октября, с 11 до 13 часов. В сообщении говорится, что ветеранов просят явиться в полевой форме, с наградами, цветами и флагами ЧВК.

Отдельно уточняется, что данное поминальное мероприятие согласовано с органами правопорядка.