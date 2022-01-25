Магия шести двоек: в особенный день февраля в Челябинской области ожидается свадебный бум

В особенный день февраля – 22.02.2022 – в Челябинской области ожидается свадебный бум: заявления на заключение брака в эту уникальную дату, которую называют днем шести двоек, подало рекордное количество южноуральцев.

Связать себя узами Гименея 22-го февраля 22-го года (это магическое число-палиндром, которое читается одинаково с обеих сторон) решили 439 пар, в том числе 125 – в Челябинске, 23 – в Магнитогорске. Отметим, наибольшее число регистраций в эту особенную дату, которая, кроме прочего, является 22-м лунным днем и выпадает на второй день недели – вторник, ожидается в Курчатовском районе южноуральской столицы.

В прошлом году свадьбу играли в аналогичную красивую (зеркальную) дату, которая также одинаково читается с обеих сторон, – 12.02.2021, но тогда жителей Челябинской области, пожелавших узаконить отношения, оказалось меньше.

«Зеркальные даты встречаются крайне редко, специалисты в области нумерологии считают, что они обладают магическими и волшебными свойствами», - отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Интересно, что в наступившем году красивых (зеркальных) дат, которые становятся все популярнее у женихов и невест нашего региона, довольно много – выбирай на вкус: 22.01.2022, 02.02.2022, 12.02.2022, 22.02.2022, 22.03.2022, 22.04.2022, 20.05.2022, 22.06.2022, 22.07.2022, 22.08.2022, 22.09.2022, 22.10.2022, 22.11.2022, 20.12.2022, 22.12.2022 (самым богатым на красивые даты является именно февраль).