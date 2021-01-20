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Магнитогорцы восхитились работой дворника ночью

В Магнитогорске жители дома в Орджоникидзевском районе с восторгом отозвались о работе дворника, который с утра до вечера убирает дворы. Жильцы сняли на видео, как он чистит снег поздно вечером.

«Прошу выразить огромную благодарность дворнику Евгению, который обслуживает территорию по адресу проезд Сиреневый, 38. Время 21:30, а он чистит снег. У него нет не праздников и выходных. В любое время года у нас во дворе всегда чисто», - написал анонимный пользователь в соцсети, прикрепив видео работы Евгения.

Видео уборки снега менее чем за 12 часов посмотрели почти 25 тысяч человек. На кадрах видно, как мужчина очищает придомовую территорию. В комментариях к посту жители соседних домов также отметили работу дворника.

«Про Евгения здесь уже не раз писали. Очень работящий. И зимой, и летом с самого утра и до позднего вечера убирает дворы», - написала Полина Юричева.

«Головой думает. На утро тяжелее будет, если не почистить. Каждому двору такого дворника», - отметил Виталий Емельянов.

«Вы ему при встрече скажите. Некогда ему в контакте сидеть, работает», - посоветовала Светлана Карпенко.

Жители других домов, вдохновленные постом, также написали слова благодарности дворникам, которые занимаются уборкой их дворов.