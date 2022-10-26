Магнитогорск проводил добровольцев на боевое слаживание

Магнитогорск (Челябинская область) сегодня, 26 октября, отправил на боевое слаживание мужчин, добровольно решивших вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для участия в СВО.

Торжественные проводы магнитогорцев состоялось утром среды в сквере «Патриотический».

Поддержать добровольцев собрались их боевые товарищи, духовенство, представители депутатского корпуса. С напутственными словами выступили заместитель председателя МГОО «Ветеранов Афганистана и Чечни» Ильдар Габдрахманов и депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов Вячеслав Бобылев.

Как отмечают в администрации Магнитогорска, призванных в рамках частичной мобилизации мужчин ждет двухнедельное обучение в воинской части, после чего бойцы отправятся в зону проведения спецоперации.

Ранее на боевое слаживание мобилизованных и добровольцев отправил ряд других территорий Челябинской области.

Военком региона Андрей Максуров заявил, что частичная мобилизация в регионе завершится 28 октября.