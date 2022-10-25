В Челябинской области сегодня состоялась очередная отправка мобилизованных

Во вторник, 25 октября, в Челябинской области продолжилась отправка граждан, призванных в ряды Вооруженных сил в ходе частичной мобилизации.

К местам боевого слаживания отправилась группа мобилизованных и добровольцев из Сосновского района, в состав которой вошел и специалист отдела ГО и ЧС администрации Сосновского района Владимир Изгагин. «Впервые среди мобилизованных оказалась женщина - фельдшер из Краснопольского поселения с символическим именем Виктория также приняла решение добровольно отправиться на Донбасс», - рассказали в районной администрации.

Мобилизованные из Сосновского района сразу после регистрации получали спальники, коврики, предметы теплой одежды, денежную помощь от муниципалитета.

В мэрии уточнили, 240 спальных мешков, рассчитанных на низкие зимние температуры, изготовили по заказу Сосновского районной администрации на челябинском предприятии ООО «Технология мебели». Часть спальников уже отвезли в Елань (Свердловская область) для парней, мобилизованных из Сосновского района.

Сегодня проводили на боевое слаживание мобилизованных и добровольцев из Трехгорного. Об этом сообщил на своей странице депутат городского Собрания депутатов Юрий Мельников, который принял решение добровольно принять участие в специальной военной операции. «Проводы прошли в штатном режиме. Мобилизовано 12 мужчин нашего города», - поделился парламентарий и поблагодарил всех провожающих за поддержку и добрые пожелания.

В Сатке также состоялась торжественная отправка мобилизованных и добровольцев. Отбывающих напутствовали официальные лица, благословили православный и мусульманский священнослужители, сообщает «Саткинский рабочий»

Представитель администрации Виталий Шевалдин рассказал, что мобилизованные полностью обеспечены всем необходимым - дополнительное снаряжение, тёплые вещи и продуктовые наборы.

Напомним, в воскресенье состоялась отправка в Чебаркульский военно-полевой лагерь мобилизованных и добровольцев из Аргаяшского района, Верхнеуральского, Троицкого и Чебаркульского районов, Варны и Златоуста, в понедельник – из Пластовского района, Магнитогорска, Миасса и Копейска. Во вторник – из Трехгорного, Сосновского района и Сатки.

В октябре 2022 года на территории Чебаркульской дивизии был возведен в рекордно короткие сроки Всероссийский центр дополнительной подготовки для мобилизованных. Установлены отапливаемые палатки, подготовлены полевые кухни, бани, медпункт (организовано круглосуточное медицинское сопровождение), полевые церковь и мечеть.

Накануне военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров сказал, что частичная мобилизация в регионе будет завершена 28 октября.