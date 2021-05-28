Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства

Магнитогорский государственный технический университет (Челябинская область) развивает международные отношения с Бразилией.

Делегация бразильского посольства в Москве посетила МГТУ имени Носова 27-го мая с рабочим визитом.

Первый секретарь, глава отдела публичной дипломатии, культуры и образования посольства Алваро Галвани и атташе данного отдела Габриэле Гуаданин обсудили варианты сотрудничества с руководством вуза.

Международные отношения с бразильскими университетами МГТУ имени Носова развивает с 2012 года. За это время студенты учебного заведения неоднократно принимали участие в программах академической мобильности, заключенных с федеральным университетом Пернамбуку (город Ресифи, штат Пернабуку), университетом Санта-Катарины (город Крисиума, штат Санта-Катарина), федеральным университетом Уберландии.

Также вуз Магнитогорска тесно сотрудничает с федеральным институтом образования, науки и техники штата Гояс (город Гояния), профессора которого не раз читали лекции магнитогорским студентам, а также принимали участие в образовательных и научных проектах МГТУ.

Последние события в мире существенно ограничили международную деятельность вуза, но несмотря на это работа с иностранными партнерами продолжалась в режиме онлайн.

«После ослабления ограничений, связанных с пандемией, мы выбрали Бразилию как одну из самых приоритетных стран для сотрудничества и посетили посольство Бразилии в Москве, - отметил проректор по международной деятельности МГТУ имени Носова Алексей Корчунов. - Рады, что коллеги заинтересовались нашим университетом и нанесли ответный визит для лучшего знакомства и обсуждения вариантов сотрудничества».

Ведущий специалист по работе с рекрутинговыми агентствами управления по международной деятельности МГТУ Игорь Кульков пояснил, что сотрудничество с коллегами из посольства позволит установить новые связи с университетами Бразилии в области академического обмена и науки.

«Это экономически развитая страна, в которой есть такие же индустриальные центры, в том числе в области металлургии. Поэтому у нас есть полный комплекс возможностей сотрудничества - как для студентов, так и ученых», -отметил Игорь Кульков.

В рамках визита представители посольства Бразилии встретились с руководством вуза и студентами-лингвистами института гуманитарного образования. Большой интерес проявили студенты, изучающие испанский язык.

«Испанский я начала изучать два года назад. Это самый красивый язык в мире и особенный для меня, - поделилась студентка второго курса кафедры лингвистики и перевода Рита Вихарева. - Сегодняшняя встреча открыла для меня много нового о культуре Бразилии, которой я всегда интересовалась. Интересно было послушать португальскую речь. Несмотря на сходство языков, португальский отличается от классического кастильского языка. Спасибо университету за такую возможность и эту встречу».

Гости также презентовали международные образовательные программы, к участию в которых пригласили студентов МГТУ. Алваро Галвани сообщил, что представители посольства открыты к взаимодействию в различных направлениях.

«Нам очень важен диалог, поэтому мы готовы рассмотреть все ваши предложения и со своей стороны посодействовать их реализации. Наша роль как посольства – выстраивать тот самый мост для общения, находить интересные для обеих сторон направления», - уточнил господин Галвани.

В рамках визита представители посольства также посетили научные лаборатории университета, Магнитогорский металлургический комбинат, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», а также экскурсии по городу.

«Это были очень интересные и насыщенные два дня, - поделилась впечатлениями Габриэле Гуаданин. – Мы познакомились с вашим университетом, с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Всё очень впечатлило! В Бразилии у нас тоже есть производство металла, и мы видим большие возможности для диалога с вами. Нужно расширять границы, приезжайте в Бразилию, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

На пресс-конференции, посвященной визиту делегации посольства Бразилии, были обозначены ориентиры для дальнейшего взаимодействия организаций, сообщает пресс-служба магнитогорского вуза.

«Мы обозначили точки для сотрудничества и в образовательном направлении для студентов, и в науке и технологиях, в том числе в рамках концепции «Индустрия 4.0», и в дополнительном образовании. Мы готовы встречать бразильских специалистов для исследований и прохождения специальных курсов», - подвел итоги встречи проректор по научной и инновационной работе МГТУ имени Носова Олег Тулупов.