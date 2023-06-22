Магнитогорской народной пробежке – пять лет

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) – зачинатели и активные участники воскресных встреч любителей активного и здорового образа жизни, провели пятую юбилейную пробежку. Даже дождь не стал помехой. Как всегда, участников пробежки порадовали встречи с интересными людьми и неожиданные сюрпризы.

«Как раз пять лет назад реконструировали большой парк «У Вечного огня». Проложили дорожки для бега, прогулок и велосипедистов, посадили красивые кустарники и деревья. Но, к сожалению, плодами этого труда начали пользоваться деклассированные элементы. Алкоголь, сигареты, матершинные слова... Вот для того, чтобы показать магнитогорцам, что этот парк для семей, для металлургов, для детишек, для нормальных соотечественников, мы эти пробежки и организовали», - вспоминает инициатор проекта, спикер городского Собрания Александр Морозов.

Со времён первых стартов организаторы решили, что проект будет абсолютно открытым для всех. Вне зависимости от спортивной кондиции и политической ориентации. За прошедшее время кто только не выходил на воскресные старты на парковку за «Континентом» - выдающиеся спортсмены и общественные деятели, ветераны боевых действий и представители молодёжных движений. Проект обрастал традициями и завсегдатаями. Он вырос с досуговой встречи группы единомышленников до очень заметного явления в общественной жизни Магнитогорска.

На этот раз разминку, с которой традиционно начинаются все пробежки, провели ребята из команды ММК – чемпионы Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Вместе с ними бегуны финишировали по новой набережной на территории «Лукоморья». Там им продемонстрировали возможности комплекса. А желающие, кто не испугался моросящего дождика, смогли опробовать катамараны и доски для саб-бординга.

Сладким завершением праздничной пробежки стал фирменный торт, есть который было жалко, но он оказался очень вкусным.