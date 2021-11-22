Максим Куляшов рассказал челябинцам о судьбе снежных куч

Снежные кучи, которых в Челябинске полным-полно, будут убраны до вторника, 23-го ноября.

Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 22-го ноября, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, отвечая на вопрос мэра Натальи Котовой, когда же подрядчики избавят мегаполис от снежных валов.

«На прошедшей неделе всем подрядчикам выданы предписания. Нормативный срок уборки валов и очистки прилотковой части дорог – пять суток. Снегопад в минувшие выходные несколько скорректировал ситуацию. Подрядчики заверили, что до вторника все магистральные улицы городского и районного значения будут приведены в нормативное состояние», - доложил Куляшов.