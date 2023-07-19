Малоимущим южноуральским семьям помогут подготовить детей к новому учебному году

В Челябинской области многодетные малоимущие семьи вновь получат единовременную выплату на подготовку детей к новому учебному году.

«По поручению губернатора Алексея Текслера мы ежегодно предоставляем выплаты семьям ко Дню знаний, - пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - В 2023 году пособия на подготовку детей к школе, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей». Размер пособия составит 1500 тысячи рублей.

За счет средств областного бюджета социальное пособие на подготовку детей к школе получат многодетные малоимущие семьи и малоимущие семьи с детьми-инвалидами.

«Пособие можно получить на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся очно в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах», - уточнили в минсоце.

Если семья состоит на учете в органах социальной защиты населения и получает ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, достаточно предоставить только заявление и справку с места учебы ребенка. Остальные документы запрашиваются органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

Для получения выплаты необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Прием заявлений и документов начнется 15 августа и продлится до 20 октября. Полный перечень документов размещен на сайте министерства.

Муниципальные образования за счет местных бюджетов также предоставляют выплаты на подготовку детей к новому учебному году. В Магнитогорске прием документов начался уже с 13 июня 2023 года. Размер единовременного социального пособия составляет полторы тысячи рублей. Помощь смогут получить малоимущие неполные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города. Выплаты предоставляются на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося в среднем общеобразовательном учреждении.