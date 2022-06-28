В Магнитогорске уже принимают заявления на пособия на подготовку детей к школе, в области – пока нет

В Челябинской области традиционно перед началом нового учебного года родители получают материальную поддержку на подготовку детей к школе. В Магнитогорске уже идет прием документов на оказание социальной помощи за счет городского бюджета. Проект по оказанию аналогичной региональной выплаты пока находится в стадии согласования.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в службе по работе со средствами массовой информации министерства социальных отношений Челябинской области, по поручению губернатора Челябинской области в регионе ежегодно оказывается социальная поддержка родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году.

«В настоящее время проект порядка проходит согласование», - уточнили в минсоце. В прошлом году заявления на региональную единовременную выплату к новому учебному году стали принимать со второго августа. Выплата в размере 1500 рублей предоставлялась на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.

Подробная информация о категориях получателей, начале приема заявлений и перечне необходимых документов для предоставления данного пособия в 2022 году будет размещена на официальном сайте минсоца.

В Магнитогорске уже с 14 июня начали прием документов для оказания социальной помощи на подготовку детей к новому учебному году (за счет средств городского бюджета).

«Данная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета в городе Магнитогорске в соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением администрации города Магнитогорска

от 30.08.2019 № 10470-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги “Оказание социальной помощи малоимущим многодетным семьям, малоимущим неполным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении и семьям, в трудной жизненной ситуации, находящимся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города для подготовки детей к новому учебному году”», - пояснили в минсоце.

Как уточнили в администрации Магнитогорска, размер единовременного социального пособия составляет 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающегося в среднем общеобразовательном учреждении.

На это меру соцподдержки могут рассчитывать малоимущие неполные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и семьи, в трудной жизненной ситуации, находящиеся на социальном обслуживании (сопровождении) в подведомственных учреждениях управления социальной защиты населения администрации города.

Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения пособия, размещен на сайте мэрии.