Южноуральцы недовольны низким размером выплаты на подготовку детей к школе

Многодетные семьи в Челябинской области недовольны низким размером единовременного пособия, которое выплачивается им на подготовку детей к новому учебному году.

«Подскажите, пожалуйста, в Челябинске из чего берётся расчёт помощи школьникам из малообеспеченной семьи (1500 рублей, речь идет о выплате к новому учебному году – прим.)», - обратилась к губернатору многодетная мама Елена в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте. Она подчеркнула, что написала обращение не только от своего имени, такие же вопросы возникают и у других ее знакомых.

По ее словам, на получаемую выплату невозможно купить школьную форму, да и на минимум необходимых канцелярских товаров не хватит.

«Некоторые сразу начинают говорить: "Иди работать!". Я работаю! Одна воспитываю четверых детей (трое из них школьники), алименты ни копейки бывший муж не платит», - рассказывает Елена и отмечает, что в других регионах размер аналогичной помощи гораздо больше – до пяти тысяч.

«Можно же сделать хотя бы 3000 рублей! И почему у нас нет бесплатных комплектов "рабочих тетрадей" хотя бы для начальной школы», - интересуется у губернатора жительница.

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, сколько денег тратят челябинцы на сборы ребенка в школу в этом году.

«У 33% опрошенных запланированный общий бюджет на расходы для подготовки к школе в этом году начинается от 15 тысяч рублей. От 15 до 20 тысяч рублей на сборы потратят 36% родителей, свыше 20 тысяч рублей – 31%», - отметили в компании.

На приобретение школьной формы большинство родителей (57%) в этом году планируют потратить больше пяти тысяч рублей, в меньшую сумму надеются уложиться 27% респондентов. Остальные родители в этом году форму не покупают.

Спортивная форма обойдется половине опрошенных в 2-5 тысяч рублей. В меньшую сумму - 1-2 тысяч рублей – планируют уложиться 23% родителей, в большую (свыше пяти тысяч) - 15%, остальные не намерены покупать.

Купить детям обувь четверть родителей собирается за 1-2 тысячи рублей, 49% - за 2-5 тысяч рублей и 24% потратят на эти цели более пяти тысяч рублей.

Траты на рюкзак у 25% опрошенных запланированы в размере 1-2 тысяч, у 47% - 2-5 тысяч. На покупку школьных и письменных принадлежностей 17% родителей потратят до одной тысячи рублей, 43% - от одной до двух тысяч, 24% - от двух до трех тысяч рублей и 16% - более трех тысяч рублей.

Кроме того, родители намерены приобрести своим детям смартфоны, планшеты. Расходы на эти цели составят от пяти тысяч до 40 тысяч рублей и выше.