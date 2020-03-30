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Малыши Челябинска продолжают ходить в детские сады

Общество
Сегодня, 11:59
Автор: 
Инна Шемаева

В детских садах Челябинска организованы дежурные группы для детей, оба родителя которых заняты в сфере обеспечения жизнедеятельности и, соответственно, работают в период карантина.

 

Об этом сообщила сегодня, 30 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник управления образования города Светлана Портье. Она отметила, что с 28 марта до 5 апреля приостанавливается обучение в школах и учреждениях дополнительного образования. При этом образовательный процесс ведется в дистанционном режиме. А вот в детских садах организованы специальные группы.

"В детских садах организованы дежурные группы для детей, оба родителя которых заняты в сфере обеспечения жизнедеятельности и, соответственно, будут работать в этот период. Их посещают 1676 детей", - сказала Светлана Портье.

Все вопросы по режиму работы образовательных организаций можно задать по телефону 266-54-40.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции – коронавирусом.

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Светлана Портье
детские сады
Карантин
коронавирус
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