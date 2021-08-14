«Мамачка, забири миня дамой!»

Семилетняя Салия очень скучала по маме. Прошло уже почти четыре года, как её не стало, но малышка помнила мамин нежный голос, ласковые тёплые руки.

Да, совсем недавно у девочки был дом, в нём уютная кроватка, в которой вместе с ней спал любимый плюшевый мишка. Прошлая домашняя жизнь всплывала в памяти какими-то отдельными кусочками…

Первое время Салия очень сильно ждала маму, потом всё меньше и меньше. В детском доме девочку все любили и не обижали, но вечером взрослые уходили домой, а она оставалась с другими ребятишками. В спальной комнате после отбоя все ложились на свои кроватки, заходила нянечка, желала спокойной ночи. А как хотелось маленькой Салие маминого тепла и маминой ласки! Но со временем она поняла, что мама к ней не придёт никогда, потому что теперь она живёт на небушке. Так ей объяснила воспитательница.

Так уж случилось, что мама девочки сама была детдомовской. Родилась девочка от безрассудной любви мамы к человеку, который такого чувства не заслуживал. В последний вечер своей жизни Гуля торопилась в садик за дочкой и перебегала дорогу, когда её сбила машина. Молодая женщина погибла на месте. А трёхлетний ребёнок попал в детдом.

В 1968 году Салия стала учиться в школе-интернате в небольшом шахтёрском городке. Познакомилась со своей первой учительницей. Лариса Ивановна ей сразу понравилась, от неё шёл какой-то свет. Во-первых, у неё были светлые волосы и ясные голубые глаза. Во-вторых, она никогда не кричала и даже не повышала голоса. Голос же был очень приятный, и Лариса Ивановна мастерски им владела. На уроке ребята сидели, затаив дыхание. А ещё учительница была большой выдумщицей. Все уроки проходили, как игра. Салие нравилась математика, она быстрее всех научилась решать сложные задачи; как орешки, щёлкала примеры.

Незаметно пролетело полгода. Вот и каникулы зимние позади. Впечатлений от них ой как много. В парке гуляли, на лыжах и санках катались, ездили в Челябинский краеведческий музей…

А этот день оказался особенным: к ним на урок пришла очень красивая женщина. В красивом синем платье, с уложенной замысловато косой. Она казалась очень печальной и одинокой. Села за парту, прямо как ученица. Салия сидела параллельно с ней на другом ряду и не сводила глаз с неземной красавицы. Кто же она и зачем пришла? Лариса Ивановна ничего ребятам объяснять не стала. После урока учительница и гостья куда-то ушли, а Салие не терпелось всё узнать о красивой женщине в синем платье.

Никакой загадки здесь не было. Эта женщина и её муж решили взять ребёнка из детдома, поскольку своих детей у них не было и по ряду серьёзных причин и не предвиделось. Супружеской паре уже было за сорок, и они понимали, что если решаться на этот шаг, то прямо сейчас. Договорились взять мальчика, его выбрать и пришла Валентина Петровна на этот урок.

- Ну что, понравился кто-нибудь? – спросила Лариса Ивановна. – Мальчишечки у нас хорошие, вот, например, Валера Корнеев. Вторая парта у окна. У него совсем никого, а мальчишка очень толковый!

-Я не знаю,- замялась Валентина Петровна, - наверное, надо вместе с мужем приехать. Ничего, если мы через две недельки нагрянем?

На том и договорились. Лариса Ивановна вернулась в класс. Началась математика, к доске вышла Салия. Но что это с ней? Она не может сосредоточиться, пришлось посадить её на место. После урока девочка осталась у стола и, заглядывая в глаза учительнице, спросила: «Это была моя мама? Она ещё придет?» Лариса Ивановна растерялась: «Я точно не знаю, Салечка! Эта тётя из Челябинска». «А можно я напишу ей письмо, я ведь смогу, я же уже умею писать? Пусть она заберёт меня домой!»

А почему бы не выполнить просьбу этого милого ребёнка?! И учительница решилась. Принесла листок бумаги, ручку:

- Давай, Салия, пиши!

- А что писать, Лариса Ивановна, я не знаю…

- А вот что хочешь! Что тебе твоё сердечко велит!

И девочка написала печатными буквами:

- Дарагая мамачка! Я тибя очень жду, забири меня дамой, я тибя очень лублу и скучаю па тибе!

Учительница только расставила знаки препинания, остальное исправлять не стала. Адрес нашёлся в кабинете директора, конверт был куплен по дороге домой. Лариса Ивановна рассказала эту историю своим дочкам и показала письмо. Девочки-подростки одобрили поступок своей мамы, и младшая помчалась к почтовому ящику, чтобы письмо как можно быстрее нашло своего адресата.

Прошла неделя, шёл урок рисования, когда в дверь класса тихонько постучали. На пороге стояла Валентина Петровна:

- Можно я войду,- взволнованно попросила она,- а вы мне покажете девочку! Вы не представляете, Лариса Ивановна, что со мной было, когда я получила письмо от Салии! Это вы ей помогали?

Учительница Салии рассказала всё, как было. На глазах её собеседницы заблестели слёзы:

- Так можно войти? Я не буду мешать! Вы только покажите мне её!

- Она сидит у окна на четвёртой парте. После урока вы сможете с ней пообщаться. Да не волнуйтесь вы так, всё будет хорошо,- успокаивала учительница.

Валентина Петровна вошла в класс, поздоровалась с ребятами, села за свободную последнюю парту.

Салия никак не могла сосредоточиться на рисунке. Её хорошенькая головка с курчавыми чёрными волосами то и дело поворачивалась назад. Девочка чувствовала, что сегодня должно что-то произойти! И это что-то даст ей много счастья!

Она не ошиблась! Прозвенел звонок, первоклашки убежали в коридор, только Салия не двинулась с места. Валентина Петровна подошла к её парте, а девочка, с надеждой глядя ей в глаза, прошептала: «Ты моя мама?» «Конечно, доченька, я твоя мама!» Салия бросилась ей на шею: «Мамочка, ты заберёшь меня домой? Я тебя так долго ждала, где же ты была так долго?» «Заберу, моя девочка, сегодня же заберу!» - красивая женщина с тяжёлой косой не могла сдержать слёзы.

Так семилетняя Салия обрела новую семью. А самое главное – любящую маму. Её только что обретённый папа ушёл из семьи примерно через полгода. Быть отцом оказалось для мужчины непосильной ношей, хотя Салия никаких неудобств не доставляла. Она прекрасно училась, а в музыкальной школе о ней отзывались восторженно, как об очень талантливой девочке.

Валентина Петровна больше так и не вышла замуж, хотя могла бы. Она была врачом, работала в наполовину мужском коллективе, да и среди пациентов были холостые мужчины…Но всю свою нерастраченную любовь и нежность она отдавала дочке. Салия за всё платила ей сполна ответной любовью. Валентину Петровну она не просто любила, она её обожала, помогала ей во всём, старалась не огорчать. Они всегда были вместе, вместе объездили всю страну, лазили по горам, купались в море, любовались Байкалом…

Прошли годы. Салия окончила школу и по совету мамы поступила в медицинский институт. Из неё получился прекрасный доктор, чуткий, внимательный и самое главное – знающий! По-другому и быть не могло, ведь перед ней всегда был пример – пример её горячо любимой мамы, её отношения к работе врача.

Долгие годы Салия не теряла из виду и свою учительницу, благодаря которой изменилась её жизнь. Что бы увидела в этой жизни Салия, если бы вдвоём с учительницей они не написали того письма!