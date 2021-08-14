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14.08.2021

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14.08.2021

В субботу у православных начался Успенский пост
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В Челябинске в этом году будет завершено строительство девяти детских садов. Речь идет как об отд
13.08.2021

В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
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14.08.2021

В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
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14.08.2021

В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
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13.08.2021

В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
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14.08.2021 09:35
Фото: Валерий Иванов

«Мамачка, забири миня дамой!»

Семилетняя Салия очень скучала по маме. Прошло уже почти четыре года, как её не стало, но малышка помнила мамин нежный голос, ласковые тёплые руки.

Да, совсем недавно у девочки был дом, в нём уютная кроватка, в которой вместе с ней спал любимый плюшевый мишка. Прошлая домашняя жизнь всплывала в памяти какими-то отдельными кусочками…

Первое время Салия очень сильно ждала маму, потом всё меньше и меньше. В детском доме девочку все любили и не обижали, но вечером взрослые уходили домой, а она оставалась с другими ребятишками. В спальной комнате после отбоя все ложились на свои кроватки, заходила нянечка, желала спокойной ночи. А как хотелось маленькой Салие маминого тепла и маминой ласки! Но со временем она поняла, что мама к ней не придёт никогда, потому что теперь она живёт на небушке. Так ей объяснила воспитательница.

Так уж случилось, что мама девочки сама была детдомовской. Родилась девочка от безрассудной любви мамы к человеку, который такого чувства не заслуживал. В последний вечер своей жизни Гуля торопилась в садик за дочкой и перебегала дорогу, когда её сбила машина. Молодая женщина погибла на месте.  А трёхлетний ребёнок попал в детдом.

В 1968 году Салия стала учиться в школе-интернате в небольшом шахтёрском городке. Познакомилась со своей первой учительницей. Лариса Ивановна ей сразу понравилась, от неё шёл какой-то свет. Во-первых, у неё были светлые волосы и ясные голубые глаза. Во-вторых, она никогда не кричала и даже не повышала голоса.  Голос же был очень приятный, и Лариса Ивановна мастерски им владела. На уроке ребята сидели, затаив дыхание. А ещё учительница была большой выдумщицей. Все уроки проходили, как игра. Салие нравилась математика, она быстрее всех научилась решать сложные задачи; как орешки, щёлкала примеры.

Незаметно пролетело полгода. Вот и каникулы зимние позади. Впечатлений от них ой как много. В парке гуляли, на лыжах и санках катались, ездили в Челябинский краеведческий музей…

А этот день оказался особенным: к ним на урок пришла очень красивая женщина. В красивом синем платье, с уложенной замысловато косой. Она казалась очень печальной и одинокой. Села за парту, прямо как ученица. Салия сидела параллельно с ней на другом ряду и не сводила глаз с неземной красавицы. Кто же она и зачем пришла? Лариса Ивановна ничего ребятам объяснять не стала. После урока учительница и гостья куда-то ушли, а Салие не терпелось всё узнать о красивой женщине в синем платье.

Никакой загадки здесь не было. Эта женщина и её муж решили взять ребёнка из детдома, поскольку своих детей у них не было и по ряду серьёзных причин и не предвиделось. Супружеской паре уже было за сорок, и они понимали, что если решаться на этот шаг, то прямо сейчас. Договорились взять мальчика, его выбрать и пришла Валентина Петровна на этот урок.

- Ну что, понравился кто-нибудь? – спросила Лариса Ивановна. – Мальчишечки у нас хорошие, вот, например, Валера Корнеев. Вторая парта у окна. У него совсем никого, а мальчишка очень толковый!

-Я не знаю,-  замялась Валентина Петровна, - наверное, надо вместе с мужем приехать. Ничего, если мы через две недельки нагрянем?

На том и договорились. Лариса Ивановна вернулась в класс. Началась математика, к доске вышла Салия. Но что это с ней? Она не может сосредоточиться, пришлось посадить её на место. После урока девочка осталась у стола и, заглядывая в глаза учительнице, спросила: «Это была моя мама? Она ещё придет?» Лариса Ивановна растерялась: «Я точно не знаю, Салечка! Эта тётя из Челябинска». «А можно я напишу ей письмо, я ведь смогу, я же уже умею писать? Пусть она заберёт меня домой!»

 А почему бы не выполнить просьбу этого милого ребёнка?! И учительница решилась. Принесла листок бумаги, ручку:

- Давай, Салия, пиши!

- А что писать, Лариса Ивановна, я не знаю…

- А вот что хочешь! Что тебе твоё сердечко велит!

И девочка написала печатными буквами:

- Дарагая мамачка! Я тибя очень жду, забири меня дамой, я тибя очень лублу и скучаю па тибе!

Учительница только расставила знаки препинания, остальное исправлять не стала. Адрес нашёлся в кабинете директора, конверт был куплен по дороге домой. Лариса Ивановна рассказала эту историю своим дочкам и показала письмо. Девочки-подростки одобрили поступок своей мамы, и младшая помчалась к почтовому ящику, чтобы письмо как можно быстрее нашло своего адресата.

Прошла неделя, шёл урок рисования, когда в дверь класса тихонько постучали. На пороге стояла Валентина Петровна:

- Можно я войду,- взволнованно попросила она,- а вы мне покажете девочку! Вы не представляете, Лариса Ивановна, что со мной было, когда я получила письмо от Салии! Это вы ей помогали?

Учительница Салии рассказала всё, как было. На глазах её собеседницы заблестели слёзы:

- Так можно войти? Я не буду мешать! Вы только покажите мне её!

- Она сидит у окна на четвёртой парте. После урока вы сможете с ней пообщаться. Да не волнуйтесь вы так, всё будет хорошо,- успокаивала учительница.

Валентина Петровна вошла в класс, поздоровалась с ребятами, села за свободную последнюю парту.

Салия никак не могла сосредоточиться на рисунке. Её хорошенькая головка с курчавыми чёрными волосами то и дело поворачивалась назад. Девочка чувствовала, что сегодня должно что-то произойти! И это что-то даст ей много счастья!

Она не ошиблась! Прозвенел звонок, первоклашки убежали в коридор, только Салия не двинулась с места. Валентина Петровна подошла к её парте, а девочка, с надеждой глядя ей в глаза, прошептала: «Ты моя мама?» «Конечно, доченька, я твоя мама!» Салия бросилась ей на шею: «Мамочка, ты заберёшь меня домой? Я тебя так долго ждала, где же ты была так долго?» «Заберу, моя девочка, сегодня же заберу!» - красивая женщина с тяжёлой косой не могла сдержать слёзы.

Так семилетняя Салия обрела новую семью. А самое главное – любящую маму. Её только что обретённый папа ушёл из семьи примерно через полгода. Быть отцом оказалось для мужчины непосильной ношей, хотя Салия никаких неудобств не доставляла. Она прекрасно училась, а в музыкальной школе о ней отзывались восторженно, как об очень талантливой девочке.

Валентина Петровна больше так и не вышла замуж, хотя могла бы. Она была врачом, работала в наполовину мужском коллективе, да и среди пациентов были холостые мужчины…Но всю свою нерастраченную любовь и нежность она отдавала дочке. Салия за всё платила ей сполна ответной любовью. Валентину Петровну она не просто любила, она её обожала, помогала ей во всём, старалась не огорчать.  Они всегда были вместе, вместе объездили всю страну, лазили по горам, купались в море, любовались Байкалом…

Прошли годы. Салия окончила школу и по совету мамы поступила в медицинский институт. Из неё получился прекрасный доктор, чуткий, внимательный и самое главное – знающий!  По-другому и быть не могло, ведь перед ней всегда был пример – пример её горячо любимой мамы, её отношения к работе врача.

Долгие годы Салия не теряла из виду и свою учительницу, благодаря которой изменилась её жизнь. Что бы увидела в этой жизни Салия, если бы вдвоём с учительницей они не написали того письма!

Автор: Тамара Николаева
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В городском парке имени Пушкина Челябинска (Советский район) установили современный модульный общ
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14.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.08.2021

В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
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Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище

12.08.2021 12:43

Агрофирма «Ариант» взяла курс на повышение качества племенного поголовья

12.08.2021 12:32

В Копейске открыли мемориал Диме Новосёлову, спасшему двух детей ценой своей жизни

12.08.2021 12:15

Выставка «Детство без компьютера»: феномен плюшевого медведя

12.08.2021 12:04

Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России

12.08.2021 11:51

На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса

12.08.2021 11:41

В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя

12.08.2021 11:25

В Челябинске ко Дню города подсветят три моста

12.08.2021 11:19

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч

12.08.2021 11:11

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело в отношении матери, оставившей детей одних дома

12.08.2021 11:09

Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году

12.08.2021 11:07

В Челябинск приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева

12.08.2021 10:57

Пограничное управление ФСБ провело спецоперацию в Челябинской области

12.08.2021 10:47

Минэкологии Челябинской области вручило благодарности сотрудникам автозавода «Урал»

12.08.2021 10:37

В Челябинске отремонтируют еще семь участков дорог

12.08.2021 10:33

Депутаты ЗСО Челябинской области за первое полугодие приняли 90 законов и 290 постановлений

12.08.2021 10:32

Ситуацию с ребенком на карнизе в Челябинске взяла на контроль детский омбудсмен

12.08.2021 10:24

ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021

12.08.2021 09:58

Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной

12.08.2021 09:46

Новое назначение в правительстве Челябинской области

12.08.2021 09:45

В Магнитогорске торжественно отметят пятилетний юбилей индустриального парка

12.08.2021 09:29

Каким видели Челябинск будущего архитекторы в 90-е, расскажет выставка в Историческом музее

12.08.2021 09:17

В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений

12.08.2021 09:07

Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске

12.08.2021 00:14

По Миассу будут курсировать 10 московских троллейбусов

11.08.2021 23:40

В четверг в Челябинской области мелкие дожди вероятны в восточных районах

11.08.2021 23:28

Анонсы событий и мероприятий на 12 августа

11.08.2021 17:34

В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»

11.08.2021 17:27

Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине

11.08.2021 16:50

В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч

11.08.2021 16:37

На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек

11.08.2021 16:12

Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов

11.08.2021 15:47

В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев

11.08.2021 15:42

В Челябинске презентован кампус мирового уровня

11.08.2021 14:17

Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента

11.08.2021 14:06

Несите ваши денежки: российские банки подняли ставки на вклады

11.08.2021 13:58

ВТБ повышает доходность по вкладам до 7,5% годовых

11.08.2021 13:36

Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент федерации фристайла России

11.08.2021 13:34

В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом

11.08.2021 13:28

В Челябинске маленький ребенок в отсутствие родителей вылез на карниз четвертого этажа

11.08.2021 12:54

Кому в Челябинске готовы платить 180 тысяч рублей в месяц

11.08.2021 12:42

Педофил из Коркино приговорен к 17 годам строгого режима

11.08.2021 12:33

Суд Сатки оставил на свободе мать, чья дочь насмерть замерзла в сенях

11.08.2021 12:19

КСП Челябинской области выяснила, где дешевле всего сделать КТ