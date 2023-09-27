Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД

Южноуральские железнодорожники запустили марафон «20 добрых дел» в честь 20-летия ОАО «РЖД». В рамках марафона работники магистрали проводят экологические и социальные акции, экскурсионные проекты, акции по продвижению ЗОЖ, собирают адресную гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В Челябинской области работники ЮУЖД помогли воспитанникам детского дома «Солнечный» подготовиться к учебному году и собрали для них канцтовары, а для ребят из центра помощи «Гнёздышко» провели спортивный праздник. Руководители магистрали поднялись на вершину горы Маяк, где оборудовали смотровую площадку: собрали мусор, установили скамейки, привели в порядок геодезическую метку.

В Курганской области железнодорожники собрали около 100 мешков мусора на экологическом субботнике «Зеленая Россия», а в Оренбургской области провели спортивный праздник для детей реабилитационного центра «Росток» (г. Орск) и стали донорами крови.

Также за время действия марафона работники магистрали проведут уборку пляжей, высадку деревьев, соберут гуманитарную помощь для бойцов СВО, окажут помощь многодетным семьям, пожилым одиноким пенсионерам и инвалидам, приютам для бездомных животных.