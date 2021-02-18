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Маршрут фирменного поезда Москва-Екатеринбург продлили до Челябинска

Маршрут фирменного поезда №16/15 Москва-Екатеринбург продлили до Челябинска.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, отправление поезда со станции Челябинск будет производиться в 21:50 (по местному времени).

Период курсирования – с второго апреля по 31-е мая - по нечетным числам; со второго июня по 30-е июля - по четным числам; с первого по 31-е августа – по нечетным.

Обратно из Москвы поезд будет отправляться с 30-го апреля по 30-е мая - по четным числам; с первого июня по 31-е июля - по нечетным числам; со второго по 30-е августа - по четным числам; первого, третьего и пятого сентября - в 16:38.

Поезд следует через Курган, Шадринск, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Казань. В составе предусмотрен вагон с местами для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и женские купе. Доступна услуга Wi-Fi, перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Решение продлить маршрут данного поезда до Челябинска принято в условиях стабилизации эпидемической обстановки и снятия санитарных ограничений в субъектах РФ - холдинг «РЖД» прогнозирует увеличение пассажиропотока и планирует постепенное увеличение размеров движения поездов дальнего следования по ряду направлений.