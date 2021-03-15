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Масленица в женских колониях Челябинска получилась по-настоящему вкусной

Женщины, отбывающие наказание в четвертой и пятой колониях Челябинска, отметили Масленицу весело и задорно, устроив в исправительных учреждениях большой и яркий праздник – с поеданием блинов на скорость, ловлей «рыбы», метание мётел на дальность, прыжками в мешках, выталкиванием друг друга из обруча (не пуская в дело руки).

Не обошлось в ясный, солнечный воскресный день, 14-го марта, и без драки – конечно же, шуточной: женщины устроили бои подушками. Кто, удержав равновесие, не упал при этом с бревна, роль которого исполнила скамейка, тот и победил.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, «четверка» и «пятерка» провожали зимушку-зиму и встречали весну красну с большим энтузиазмом. Желающих поучаствовать в веселых конкурсах была масса – женщинам хотелось веселиться и проявлять себя (тем более за участие не только блинами угощали, но еще и ожерелья из баранок дарили).

Театрализованные представления, веселые русские песни, частушки в исполнении скоморохов, шутки-прибаутки и хороводы – Масленица получилось что надо.

К слову, в пятой колонии женщины напекли на праздник более тысячи блинов, в «четверке» - свыше пятисот.

Блинчики были самые разные, с начинками. Под горячий чай да на свежем воздухе – самое то. В «пятерке» женщины, к слову, и друг друга блинами успели накормить – с завязанными глазами прекрасные дамы макали блинчики в вишневое варенье и угощали подруг (конкурс так и назывался – «Накорми блинами»).

Зиму представительницы прекрасной половины человечества провожали во всеоружии - в изготовленных собственными руками костюмах. Да и Масленицы в обеих колониях получились очень симпатичными – местные рукодельницы постарались.

В пятой колонии участниц веселья порадовал своим творчеством кружок декоративно-прикладного творчества, подготовивший выставку всевозможных поделок и вышивок во славу Масленицы.

По словам Ольги Емельяновой, очень эффектным получилось появление в «пятерке» Весны, подарившей всем окружающим вокально-хореографический номер. Масленичные гуляние продолжились массовым танцем под зажигательную «Ягоду- малинку», который осужденные женщины разучивали специально к проводам зимы в течение двух месяцев.

Фееричным завершением праздника в обеих женских колониях стало сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой и пробуждение природы от долгого сна.

Отметим, масленичные гуляния прошли в минувшие выходные во всех исправительных учреждениях Челябинской области.